Jennifer Lawrence, primo red carpet con il pancione: il look monospalla

Sì, è ufficiale: Jennifer Lawrence e Cooke Maroney aspettano il loro secondo figlio. Quale modo migliore di celebrare il pancione se non con un magnifico look da red carpet? Focus sul look

È un periodo decisamente idilliaco per la vita di Jennifer Lawrence: è trascorso soltanto qualche giorno dalla bella notizia della seconda gravidanza dell’attrice e i fan non stanno più nella pelle. A tradirla era stata una fugace paparazzata in tenuta casual, ma è stato il primo look da red carpet a rendere giustizia al pancione. Di seguito i dettagli sulla sofisticata mise.

Jennifer Lawrence è incinta del suo secondo figlio

Appena un anno fa Jennifer Lawrence aveva – esaudendo in un attimo anni e anni di desideri di ogni suo fan – ammesso la possibilità di un suo ipotetico ritorno in Hunger Games nelle vesti della temeraria Katniss Everdeen. Un progetto che pare ora rimandato almeno ancora per qualche tempo, in favore di uno ancor più importante e personale: l‘attesa del suo secondogenito. Voci indiscrete avevano iniziato a sorgere in seguito all’avvistamento dell’attrice a cena a Los Angeles con il compagno, con tanto di pancione a far capolino attraverso t-shirt e un maglione – entrambi del brand La Ligne – ad alimentarle. Che la romantica uscita servisse a festeggiare qualcosa? Non ci è stato dato saperlo sino alla lieta conferma, però arrivata solo qualche giorno dopo, con la somma gioia del suo seguito.

Come noto, la star di Hollywood avrebbe già un figlio di due anni avuto con l’adorato marito Cooke Maroney, gallerista d’arte di professione. La coppia è convolata a nozze cinque anni fa, precisamente nell’ottobre 2019 presso la Belcourt Mansion a Newport, e sembra oggi più affiatata che mai.

Jennifer Lawrence: il primo look con il pancione

Questa, però, non è la sola novità ad illuminare le giornate della Lawrence di recente. Ci siamo quasi: il 25 ottobre 2024 uscirà nelle sale Zurawski v Texas, il documentario che l’attrice ha prodotto in prima persona con il prezioso contributo di Hillary Clinton a proposito degli effetti delle rigide leggi anti-aborto in Texas. Il film è stato presentato in anteprima a Los Angeles e per l’importante occasione la futura mamma-bis ha sfoggiato il suo primo look da red carpet con il pancione. Continuare a leggere per i dettagli.

La mise scelta per presenziare alla premiere vantava grande sofisticatezza e pareva rendere ancor più radiosa la 34enne. Si trattava di un abito midi, scelto in bianco ottico, dalle stravaganti linee asimmetriche. Le fattezze erano quelle di un maxi blazer, dotato di allacciatura doppiopetto e scollo incrociato monospalla a scivolare con grazia solo sul lato destro. I grandi bottoni neri sul davanti erano richiamati da una cintura sottile del medesimo colore, sotto alla quale spuntava teneramente il pancione già alquanto evidente. Nere anche le scarpe, delle décolleté spiccatamente scollate sul dorso con tacco kitten (come biasimarla?) e a punta.

La morbida chioma bionda, invece, era acconciata da una piega naturale con lunghezze lasciate libere sulle quali la frangia a tendina faceva da assoluta protagonista. Luminoso ed intenso il beauty look, caratterizzato da uno spesso tratto di eyeliner ad enfatizzare lo sguardo di ghiaccio (ora quasi più dolce) e bilanciato dalla sobrietà del rossetto nude dalla finitura glossata.