Jennifer Aniston, total look effetto nude e gambe al top

Fonte: Getty Images Slip dress scintillante: così Jennifer Aniston lascia senza fiato

Jennifer Aniston, 54 anni compiuti da poco e “niente da nascondere”, come lei stessa ha detto in una recente intervista. E ben venga, aggiungiamo noi. L’attrice è fiera del suo fisico tonico – frutto di tanto allenamento, oltre che della benevolenza di Madre Natura – e l’ospitata in un noto talk show televisivo a stelle e strisce è stata l’ennesima occasione per metterlo in mostra, ma con stile. La Aniston ama da sempre i toni neutri e stavolta ha osato con un total look effetto nude assolutamente da copiare.

Jennifer Aniston, abito midi e gambe al top

Con l’arrivo della primavera possiamo finalmente liberarci da maglioni, piumini e cappotti pesanti e passare a tessuti più leggeri e delicati. Lo scorso 22 marzo splendeva il sole su New York e con esso anche Jennifer Aniston, avvistata fuori dagli studi del talk show Good Morning America, del quale era ospite. E sì, il suo look non ci ha lasciato indifferenti.

Da sempre amante dei toni neutri, l’attrice non ha perso occasione per rispolverare dal suo armadio alcuni capi must have della bella stagione, di quelli che – se ben combinati – possono farci diventare delle vere regine di stile. Il total look effetto nude potrebbe sembrare un azzardo, come del resto lo sono sempre i look ton sur ton, ma è la risposta per le eterne indecise che non sanno da dove cominciare per essere di classe e alla moda.

Fonte: IPA

Jennifer Aniston ha decisamente vinto la scommessa. Il pezzo forte del suo look è, senza dubbio, l’abito midi aderente color carne che esalta le forme senza scadere nel banale. Un modello elegante e perfetto anche per un’occasione speciale, con scollatura a girocollo e gonna corta (ma non troppo) che lascia scoperte le gambe.

Gambe che, nel caso della Aniston, sono proprio un bel vedere: l’attrice ha di recente svelato il segreto della sua eterna giovinezza, ricordando l’importanza di assecondare le esigenze del proprio corpo, continuando a prendersene cura al meglio anche superati i 50 anni. L’allenamento può essere duro, ma se diventa parte della routine quotidiana dona benessere sia al fisico che alla mente. Parola di Jennifer!

Fonte: IPA

Jennifer Aniston osa col total look nude (e non sbaglia)

Se l’abito midi color carne è il pezzo forte, non sono da meno gli accessori che completano il total look effetto nude dell’attrice. Jennifer Aniston vi ha abbinato un cappotto dalle linee sobrie ed essenziali, senza bottoni e con spacco audace sul retro e tasche “segrete” ai fianchi. Perché è giusto essere eleganti, ma mai rinunciare a quel pizzico di comodità, che non guasta mai.

Fonte: IPA

A mettere in risalto le gambe toniche (e rigorosamente senza calze) dell’attrice ci hanno pensato anche i sandali, anch’essi color carne, la quintessenza delle calzature di primavera che dovremmo assolutamente tenere nel nostro armadio. Cinturino appena visibile, tacco sottile che slancia la silhouette e pedicure nei toni del rosso, perfettamente in linea con le tendenze del momento. Anche la scelta degli occhiali da sole con vetro arancione in puro stile Y2K non è casuale: un accessorio che ricalca la moda anni Novanta-Duemila e al contempo conferisce un tocco di freschezza all’intero look.

Quella che ci ha dato Jennifer Aniston è l’ennesima lezione di stile. A noi non resta che prendere appunti per i prossimi acquisti.