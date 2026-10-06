Jeffrey Archer, i libri e gli scandali che segnarono la sua vita

Romanzi da milioni di copie, ma anche politica, ricchezza e una condanna per falsa testimonianza: Jeffrey Archer, morto a 86 anni, ha avuto una vita movimentata quasi quanto le sue storie

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Ansa Jeffrey Archer

Jeffrey Archer è morto a 86 anni dopo una carriera difficile da racchiudere in una sola definizione. Per milioni di lettori è stato soprattutto l’autore di bestseller capaci di attraversare generazioni; per la politica britannica, invece, un personaggio tanto ambizioso quanto controverso. Deputato conservatore, membro della Camera dei Lord e scrittore prolificissimo, nel corso della sua vita ha conosciuto ricchezza, fama e incarichi prestigiosi, ma anche processi e prigione.

Una figura che ha diviso a lungo pubblico e critica. Se i suoi libri conquistavano le classifiche mondiali, fuori dalle librerie Archer finiva spesso al centro dell’attenzione per ragioni molto meno fortunate.

Jeffrey Archer, il successo internazionale come scrittore

La carriera letteraria di Jeffrey Archer nasce in un momento tutt’altro che semplice. Nel 1974 abbandona il Parlamento dopo un investimento che gli provoca pesanti difficoltà economiche. Poco dopo decide di dedicarsi alla narrativa e nel 1976 pubblica Not a Penny More, Not a Penny Less, il suo esordio.

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Il cambio di strada si rivela decisivo. Nel 1979 arriva Kane and Abel, il romanzo che consolida definitivamente il suo nome tra quelli più popolari dell’editoria britannica. Al centro della storia ci sono due uomini, nati nello stesso giorno ma cresciuti in mondi lontanissimi, le cui vite finiscono per incrociarsi.

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Seguono numerosi altri titoli, compreso First Among Equals, ambientato proprio nei palazzi della politica che Archer conosce bene. Negli anni successivi lo scrittore continua a pubblicare senza grandi pause, dedicandosi anche alle Clifton Chronicles e alla serie con protagonista William Warwick.

Nel gennaio 2026 aveva annunciato che Adam and Eve sarebbe stato il suo ultimo romanzo. Una decisione arrivata dopo oltre mezzo secolo trascorso a scrivere e una produzione che, al di là dei giudizi della critica, gli aveva garantito un pubblico vastissimo.

Lo scandalo, il processo e la condanna

Parallelamente ai libri, Archer non rinuncia però alla politica. Negli anni Ottanta entra ai vertici del Partito Conservatore come vicepresidente, incarico che lascia nel 1986 mentre esplode il caso legato a Monica Coghlan.

La vicenda arriva sui giornali britannici e Archer decide di denunciare per diffamazione il Daily Star, che aveva sostenuto l’esistenza di un rapporto tra lui e la donna. Nel 1987 vince la causa e ottiene un risarcimento di 500mila sterline.

Quella sentenza, però, viene rimessa in discussione molti anni dopo. Nel 1999 Archer è in corsa per diventare sindaco di Londra quando emergono nuove testimonianze sul processo. Le accuse riguardano quanto dichiarato sotto giuramento e lo costringono a ritirare la candidatura.

Nel 2001 viene riconosciuto colpevole di falsa testimonianza e intralcio alla giustizia e condannato a quattro anni di carcere. Ne sconta circa la metà, prima a Belmarsh e successivamente a Wayland. Anche durante la detenzione continua a scrivere e da quell’esperienza nasceranno i volumi di My Prison Diary.

Gli ultimi anni tra nuovi romanzi e l’addio alla politica

Dopo il carcere Jeffrey Archer torna stabilmente alla letteratura. Mantiene il suo posto alla Camera dei Lord fino al ritiro nel 2024 e continua a pubblicare anche superati gli ottant’anni.

Il rapporto con la critica resta complicato, ma quello con i lettori non si interrompe. Archer ha costruito il proprio successo su storie dal ritmo serrato, rivalità, ascesa sociale e colpi di scena, conquistando un pubblico internazionale che ha continuato a seguirlo per decenni.

Con la sua morte si chiude così una delle carriere più singolari dell’editoria britannica contemporanea: celebrata nelle classifiche, discussa fuori dalle pagine e segnata da una notorietà che non lo ha mai davvero abbandonato.