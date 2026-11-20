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Getty Images Lance Broadway

Lance Broadway, ex giocatore di baseball e attore Marvel, è scomparso a soli 43 anni. Una morte improvvisa che ha sconvolto il mondo del cinema e dello sport.

Addio a Lance Broadway, attore Marvel

Prima lanciatore nella Major League, poi attore a Hollywood, Lance Broadway è morto all’improvviso e in circostanze che sarebbero ancora al vaglio delle autorità. Il suo corpo senza vita, come raccontato da TMZ, è stato ritrovato corpo dell’uomo è stato rinvenuto nel vano scala di un lussuoso complesso residenziale a Dallas.

Fra i primi ad annunciare la sua morte, Jamie Plunkett, noto giornalista sportivo della Texas Christian University, ossia l’università in cui Lance Broadway aveva giocato da giovanissimo. La notizia è stata poi ripresa e diffusa dai principali media americani, sconvolgendo il pubblico che da anni seguivo la sua carriera sia come sportivo che come attore.

Le cause della morte non sono ancora state rese note, ma secondo quanto dichiarato dall’ufficio del medico legale di Dallas, Broadway sarebbe stato ritrovato senza vita nella tromba delle scale di un complesso vicino a Lemon Avenue. In una zona che è vicinissima all’aeroporto di Dallas Love Field.

La polizia sarebbe arrivata – come raccontato da TMZ – dopo una chiamata fatta al 911 da parte di una persona che affermava di aver trovato un corpo. I motivi del decesso sono “in attesa di definizione”. Probabilmente qualche risposta arriverà dai risultati dell’autopsia.

Chi era Lance Broadway

Classe 1983, Lance Broadway era nato a Bryan, in Texas. La sua carriera sportiva era iniziata alla Dallas Baptist University con il ruolo di lanciatore, in seguito era passato nella squadra della Texas Christian University.

Nel 2005 era stato scelto dai Chicago White Sox al primo giro del draft, mentre due anni dopo aveva fatto il suo esordio in Major League. Con la squadra di Chicago aveva giocato 19 partite, due come lanciatore titolare. Nel 2009 era stato ceduto ai New York Mets con un cambio con il ricevitore Ramón Castro. Il 26 settembre di quello stesso anno aveva giocato la sua ultima partita in Major League, in seguito era sbarcato nelle squadre minori dei Toronto Blue Jays. Sino alla scelta di lasciare il baseball e chiudere la sua carriera come sportivo.

Terminata l’avventura sul campo da baseball, Lance Broadway aveva deciso di seguire il sogno della recitazione. Nel 2013, dopo aver seguito una serie di corsi, era sbarcato al cinema con il film Attacco al potere – Olympus Has Fallen di Antoine Fuqua, recitando accanto a Gerard Butler nei panni di un agente dei servizi segreti pronto a difendere la Casa Bianca durante un attacco terroristico.

Poco dopo era entrato nel cast della pellicola di fantascienza Teleios, dove era stato il comandante Linden. Fra i suoi film di successo anche True Tales. Non solo cinema, Lance aveva conquistato il pubblico recitando in diverse serie televisive di successo. Era apparso in Kevin From Work, Real Husbands of Hollywood e Colony, ma soprattutto era diventato attore Marvel, recitando in Agents of S.H.I.E.L.D.

Pur lavorando come attore, Lance aveva comunque continuato a mantenere un legame fortissimo con lo sport. Negli ultimi anni si era riavvicinato al mondo del baseball, diventando allenatore dei Canes Baseball, lavorando con giovanissimi atleti.