Isola, è in ballo il destino di Ignazio Moser. E Cecilia tifa per lui

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Si rinnova l’appuntamento con l’Isola dei Famosi 2021, un’altra puntata ricca di colpi di scena per quella che è una delle edizioni più spumeggianti degli ultimi anni. Le anticipazioni parlano di una new entry che si prepara ad approdare a Cayo Cochinos: si tratta di Ignazio Moser, il cui destino nel reality show è ancora tutto da scoprire.

La tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 va in onda giovedì 29 aprile, in prima serata su Canale 5 (in attesa di un probabile cambio di palinsesto che potrebbe arrivare già dalla prossima settimana). Come anticipato da Ilary Blasi, questo sarà un appuntamento davvero sorprendente, che lei stessa commenterà in studio con Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, gli opinionisti che ci accompagnano nel corso di questa lunga avventura. Uno dei momenti salienti che il pubblico attende con impazienza è l’arrivo di Ignazio Moser.

Il ciclista si prepara a fare il suo ingresso in gioco, ma sull’Isola troverà un clima di tensione che lo metterà a dura prova già dal primo istante. Il suo futuro è ancora incerto: sarà accolto tra i Primitivi, oppure farà parte del gruppo degli Arrivisti? Se per lui la sfida avrà inizio in maniera davvero difficile, è comunque sicuro che potrà contare sull’appoggio della sua fidanzata Cecilia Rodriguez. La bella argentina sarà ospite in studio e farà il tifo per il suo compagno, cercando di dargli sostegno da lontano in queste sue prime ore all’avventura.

Nel frattempo, a Cayo Cochinos l’atmosfera si fa sempre più rovente. Francesca Lodo avrà una nuova opportunità per portare a termine la sfida del bacio in apnea, dopo il rifiuto di Gilles Rocca della scorsa settimana. Il premio in palio, d’altronde, è decisamente interessante: nientemeno che un ambitissimo piatto di pasta. Anche per Fariba ci sono nuove difficoltà all’orizzonte, visto che il gruppo sembra essere sempre più compatto contro di lei. A sostenerla sarà sua figlia Giulia Salemi, anch’essa ospite in studio della Blasi.

Infine, c’è grande tensione tra i naufraghi a rischio eliminazione. I nominati di questa puntata sono Manuela Ferrera, Miryea Stabile, Roberto Ciufoli e Ubaldo Lanzo: chi, tra di loro, soccomberà al televoto e sarà costretto ad abbandonare la Palapa? In attesa di scoprire il nuovo eliminato, possiamo prepararci ad una puntata ricca di emozioni che ci terranno con il fiato sospeso sino all’ultimo istante.