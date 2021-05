Isola, Awed rischia la squalifica: l’accusa di Fariba

editato in: da

Isola dei Famosi, salviamo il soldato Awed (diamogli una carbonara)

Awed rischia la squalifica dall’Isola dei Famosi dopo l’accusa di Fariba. La mamma di Giulia Salemi è stata la grande protagonista dell’ultima puntata dello show condotto da Ilary Blasi. Con grande coraggio ha affrontato la prova del fuoco, dimostrando forza e determinazione, ma soprattutto guadagnandosi l’immunità.

Al momento di nominare i suoi compagni, in confessionale, Fariba ha lanciato un’accusa molto grave, affermando che Awed avrebbe bestemmiato. “È cambiato da così a così e stamattina ha bestemmiato contro Dio…”, ha detto. Parole che sono state commentate dai fan della trasmissione che hanno immediatamente fatto un paragone con il GF Vip.

Nell’ultima edizione del programma guidato da Alfonso Signorini infatti diversi concorrenti sono stati squalificati proprio per aver bestemmiato. L’Isola dei Famosi, di certo, è un format molto diverso rispetto al GF Vip poiché i concorrenti non vengono seguiti da pubblico 24 ore su 24, ma non è escluso che ci possano essere dei provvedimenti nei confronti di Awed dopo le parole di Fariba.

Nel frattempo, dopo settimane segnate dalla fame e dalle privazioni, la tensione fra i naufraghi è alle stelle. Fra Isolde Kostner e Valentina Persia è ormai guerra aperta e le due donne sono pronte a scontrarsi. Secondo la comica, l’ex sciatrice avrebbe mandato in nomination le persone che ritiene più pericolose e che potrebbero batterla.

A termine della puntata, tornata sulla spiaggia con gli altri naufraghi, Valentina si è sfogata con Angela Melillo. “Sei una campionessa che non ha un minimo di p***e, per dire che ti sto sul ca**o perché sono una persona simpatica che interagisce con tutti – ha tuonato, parlando della Kostner -. Cosa che lei non sa fare perché lei interagisci solo con Roberto Ciufoli. Rosica perché non riesce ad entrare nelle dinamiche del gioco, che non significa soltanto dormire e portare la legna. Se sapessi quanto mi rode a me, questa me la pagherà cara! Lei recrimina che io parlo ma visto che qui non siamo in un resort, si preparasse perché la notte sarà lunga”.