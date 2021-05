Isola, Fariba quasi ustionata e tre cose che (forse) vi siete persi

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

L’Isola dei Famosi è ormai entrata nel vivo e le dinamiche, come annunciato da Ilary Blasi, cambiano ancora una volta. La grande protagonista della puntata andata in onda il 10 maggio è stata senza dubbio Fariba, una vera iron woman che ha resistito alla prova del fuoco per oltre cinque minuti, guadagnando l’immunità. Scontro fra Francesca Lodo e Andrea Cerioli, mentre Awed è finito, ancora una volta, sotto accusa.

Scopriamo i voti ai personaggi e le pagelle alla puntata dell’Isola dei Famosi.

FARIBA – La mamma di Giulia Salemi, ancora una volta, ha dimostrato forza e coraggio. La vera iron woman dell’Isola è riuscita a superare la prova del fuoco, battendo ogni record precedente. Per oltre cinque minuti è rimasta immobile di fronte alla fiamma, rischiando di ustionarsi, così tanto che Ilary Blasi ha dovuto interrompere la prova per evitare incidenti. A difenderla (e applaudirla) in studio, la figlia Giulia, che ha commentato anche l’ennesimo scontro con gli altri naufraghi. “Mamma, a te devo dire quello che mi dicesti tu quando stavo nella Casa del GF Vip – ha spiegato -: devi imparare ad ascoltare”. Poi si è rivolto ad Awed che ha spesso mostrato insofferenza verso la donna: “Awed, se mi fossi rivolta così a tua madre, saresti venuto fino in Honduras a strapparmi le extension”, ha dichiarato. In ogni caso Fariba, con la sua forza di volontà, è un vero ciclone…e ci piace! VOTO: 9.

AWED – Stratega o ragazzo troppo sensibile? Lo youtuber è stato al centro di una lite con Brando Giorgi che l’ha accusato non solo di usare strategie, ma anche di averlo offeso. “Perché dai dello schifoso alle persone? Ma come ti permetti – ha tuonato l’attore -. Non ti devi permettere. Se lo avesse detto mia figlia sarei andato a nuoto fino in Honduras e le avrei tirato le orecchie. Non te la prendere quando ti dicono che sei falso come una moneta da trenta euro”. Lo scontro, interrotto da Ilary Blasi, si è concluso con Awed che ha lanciato via gli auricolari. Chi è davvero Awed? Ancora non ci è chiaro. VOTO: 5.

FRANCESCA LODO – Lo scontro con Andrea Cerioli non ha convinto il pubblico, soprattuto per l’accusa (esagerata) di aggressività nei confronti del naufrago. Ma Francesca potrebbe presto trovare il suo riscatto a Playa Imboscada dove ha scelto di rimanere insieme a Beatrice Marchetti dopo tentennamenti e lacrime. Sarà la sua rinascita? VOTO: 6.