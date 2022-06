Irene Grandi: “Il mio matrimonio è già finito”. E confessa i motivi della rottura

Irene Grandi spiega perché il suo matrimonio è finito

È finita. Il matrimonio tra Irene Grandi e Lorenzo Doni non ha resistito alla prova della pandemia e si è concluso dopo 4 anni. A rivelarlo è stata l’artista toscana che, con la schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha raccontato i motivi che l’hanno spinta a chiudere quest’importante capitolo della sua vita.

Irene Grandi, perché il suo matrimonio è già finito

“Non si può fare musica e avere una famiglia”. Questo è quanto ha dichiarato Irene Grandi in una lunga intervista concessa a Corriere Fiorentino, nella quale ha spiegato le ragioni che l’hanno portata a mettere la parola fine al matrimonio con Lorenzo Doni, celebrato nel 2018. Una forma di egoismo, l’ha definita, ma anche la naturale conseguenza di una crisi dei valori che si sta verificando in questi difficili anni recenti.

“Ho visto spezzarsi legami fragili, nella vita privata come nel lavoro. Mi ero sposata nel tentativo di capire se mi sentivo cresciuta, forse per “calmare” certi lati di me che avevo sempre incanalato con passione nella musica. Ma nel matrimonio ho capito che in me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi, la priorità è sempre il lavoro, e quindi non ha funzionato. È già finito”.

Ha tenuto però a specificare che certo, è possibile avere una famiglia e dedicarsi al lavoro contemporaneamente – e ci mancherebbe – ma il suo pensiero sul valore della coppia moderna è granitico: “No, credo che si possa avere una famiglia e fare musica. Non credo che il problema sia la musica, ma il concetto di coppia oggi. Che è in crisi, mi pare evidente. È il mondo che non mi pare sia più strutturato in modo da permettere alle coppie di durare nel tempo. O hai la fortuna incredibile di trovare l’anima gemella… ma è appunto “incredibile”. Oppure, mmmhhh. Ed è giusto così, credo, perché in passato erano troppi i matrimoni infelici che andavano avanti solo perché “si doveva””.

E conclude: “Forse si confonde troppo spesso l’amore con il cinema, la passione, la convenienza, i legami che si sono creati e pensi sia un peccato gettare alle ortiche. È difficile oggi capire cosa sia l’amore. Io non lo so ma continuo a cantarlo perché è l’unico modo in cui riesco ad avvicinarmici davvero”.

Irene Grandi, chi è Lorenzo Doni

Avvocato e istruttore di golf presso il John Jacobs Practical Golf School, Lorenzo Doni è lontano dal mondo dello spettacolo. Ha origini fiorentine ma esercita la professione in Sardegna, dov’è conosciuto e stimato. L’amore tra loro due sboccia nel 2015, dopo un lungo corteggiamento. Tre gli anni di fidanzamento, culminati con un matrimonio celebrato per pochi intimi a Narbolia, un paese in provincia di Oristano che entrambi amano molto.

La notizia della fine del loro amore è arrivata del tutto inaspettata, ma dalla diretta interessata. Dopotutto, da Irene Grandi non ci potevamo aspettare diversamente. Da sempre abituata a esporsi e a essere sincera – nella vita e nella musica – ha preferito raccontare i motivi di questa scelta in prima persona, senza lasciare spazio alle voci e alle indiscrezioni spesso prive di fondamento.