Ilary Blasi, vacanze finite: il suo ultimo bikini della stagione è una favola

Vip in bikini 2021: le foto più belle delle star

Ilary Blasi ha trascorso splendide vacanze insieme alla sua famiglia, dividendosi tra lunghe settimane in Italia e qualche rapida gita “fuori porta” oltre i confini del nostro Paese. Ora è tempo di tornare a casa e lasciare che le bellissime giornate al mare rimangano solo un dolce ricordo. Ma prima del rientro, la conduttrice ha voluto regalare ai suoi fan un ultimo scatto meraviglioso, che la ritrae in bikini.

Divina, con un costume bianco che risalta magnificamente sulla sua pelle abbronzata e che slancia ancor di più il suo fisico mozzafiato, Ilary Blasi è una vera favola. “Bye bye Sabaudia… è sempre un piacere” – ha scritto la moglie di Totti in didascalia della splendida foto, che la vede sulla battigia con un grande cappello nero sulla testa mentre si gode gli ultimi istanti di queste vacanze estive.

L’incantevole bikini bianco non è che l’ultimo dei bellissimi look da spiaggia che Ilary ha sfoggiato quest’anno, intenta a divertirsi con la famiglia e gli amici tra le coste laziali e le acque cristalline della Sardegna. Lei e Francesco Totti hanno preferito rimanere in Italia per gran parte della stagione, ad eccezione di una breve fuga in Russia con i loro tre splendidi ragazzi (Cristian, Chanel e la piccola Isabel).

Sabaudia, a poca distanza dalla loro amata Roma, è l’ultima tappa di un’estate deliziosa, che ha visto i due coniugi trascorrere lunghe ore sulla spiaggia. Ma le vacanze sono finite ed è tempo di tornare a casa: con l’autunno alle porte, per Ilary Blasi stanno arrivando nuovi impegni televisivi. La bellissima conduttrice, che si è ritagliata un paio d’anni di pausa per rimanere vicina al marito nel momento del bisogno, è infatti da poco ritornata in pista.

Dopo una splendida edizione dell’Isola dei Famosi, che l’ha vista riprendere in mano le redini della sua carriera da presentatrice, la Blasi si sta preparando per un nuovo show: si tratta di Star in the Star, in onda dal prossimo 16 settembre su Canale 5. “Non vedo l’ora di iniziare, sono curiosa” – ha raccontato Ilary in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, poi si è calata nei panni di Marilyn Monroe per promuovere sui social la nuova trasmissione.