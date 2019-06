Ilary Blasi, la foto su Instagram scatena la polemica. Ma tutti la rimpiangono al GF Vip

editato in: da

Ilary Blasi e Francesco Totti in vacanza

Ilary Blasi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae mentre guarda il panorama di Roma.

Lei commenta: “Roma mia …..quanto sei bella ❤️”. Uno scatto apparentemente innocente che la showgirl ha condiviso al suo ritorno dalle vacanze in Costa Azzurra con suo marito Francesco Totti.

La foto su Instagram ha in realtà scatenato gli haters che subito si sono messi a gridare allo scandalo e si sono precipitati a commentare indispettiti:

Dall’ alto del superattico da 14 milioni di euro stai attenta a non cadere da li

La critica gratuita però è stata subito messa a tacere dai fan di Ilary che hanno sottolineato come lo scatto sia stato realizzato non da Casa Totti ma dal Giardino degli Aranci. A riprova di ciò, basta osservare attentamente la posa e il look della Blasi. La showgirl è seduta su quello che sembra essere un muretto e non la balaustra di un balcone. In più ha con sé la borsa. Che senso avrebbe indossarla se è a casa sua?

Dunque, le polemiche sono subito smorzate. E anzi tutti rimpiangono la bella Ilary alla conduzione del Grande Fratello Vip:

Mancherai al #GFVIP…come li asfaltavi tu quei quattro pseudo-famosi-morti di fama, nessuno! Ripensaci!!

Qualcuno incolpa perfino la D’Urso:

Riprenditi ciò che è tuo…il GF VIP. Il tuo GF con gli ascolti superiori a quello della D’Urso era definito da lei un Flop, il suo (a suo dire) è stato un successone, programma ricco soltanto di personaggi del suo salotto. Ti ha sempre Boicottato parlando e sparlando male di te e del tuo operato, ora faje vedè come se fa il GF. Daje Capitana

Al GF Vip la Blasi sarà sostituita da Alfonso Signorini, ma secondo un’indiscrezione di Davide Maggio per la moglie di Totti è pronta la conduzione di Giochi senza Frontiere. Il format, che è stato un grande successo della Rai per diverse stagioni, in due momenti storici diversi (il primo negli anni ‘70 e il secondo negli anni ’90), sarebbe stato acquistato da Canale 5, e ai piani alti di Mediaset avrebbero subito individuato in Ilary la donna giusta per condurlo.

Dunque, un momento di grande cambiamento per la coppia romana più amata di sempre. Ilary è pronta per una nuova avventura televisiva (e non per il quarto figlio come si vociferava) e Totti ha detto addio alla Roma.