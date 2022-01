Ilary Blasi esagera col ritocco estetico: piovono critiche per il nuovo look

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Una scelta che non è proprio piaciuta, quella di Ilary Blasi, che si è sottoposta a un trattamento di carbossiterapia alle gambe e al volto con uno scopo che non ha voluto dichiarare. Potrebbe trattarsi di un ritocco estetico come di una terapia medicale per migliorare le condizioni della cute. Sta di fatto che, alle sue Stories su Instagram, sono seguiti una serie di commenti poco carini sulla decisione di sottoporsi alla cura.

Ilary Blasi e quel ritocco di troppo

È simpatica, preparata ed è anche bellissima. Eppure, Ilary Blasi non manca di suscitare l’indignazione dei follower, soprattutto quando decide di condividere alcuni dei trattamenti ai quali decide di sottoporsi. È questo il caso della carbossiterapia, applicata alle gambe e al volto, che consiste in delle iniezioni di anidride carbonica sullo strato sottocutaneo per migliorarne l’aspetto e la funzionalità vascolare.

Il risultato ottenuto, in particolare quello al volto, non ha trovato il gradimento di quelli che hanno commentato aspramente. L’impressione è quella che abbia esagerato – a detta loro – mostrandosi con una pelle levigata e fin troppo tesa. E poco importano i motivi, che potrebbero anche essere legati alla salute. La critica è sempre dietro l’angolo.

In questi tanti anni trascorsi di fronte alle telecamere, Ilary Blasi ha sempre dimostrato di essere capace di andare avanti per la sua strada. Anche quando si è trovata al centro delle polemiche. E non solo quando si tratta di se stessa ma anche del suo lavoro. È stato questo il caso degli attacchi ricevuti per il suo programma di prima serata, Star in the star, che non ha ottenuto i risultati sperati.

La conduttrice romana ha continuato ad andare dritta per la sua strada, senza lasciarsi scalfire da qualche parola di troppo e, perfino quando l’hanno accusata di plagio e che la sua trasmissione fosse troppo simile a quella del diretto competitor, Rai1, che da anni propone Tale e Quale Show con la conduzione di Carlo Conti.

Momenti di relax in attesa dell’Isola dei Famosi

Ilary Blasi si sta comunque prendendo un periodo di relax prima di tornare al timone dell’Isola dei Famosi, reality di Canale5 che ha condotto per la prima volta nel 2021. Si è trattato di un grande ritorno in onda, per lo show in diretta dall’Honduras, fermato dalla pandemia all’edizione 2019 guidata da Alessia Marcuzzi dopo l’approdo a Mediaset.

La sua conduzione ha portato delle grandi novità e non solo per il format ma proprio come stile di presentazione. Non a caso, la Rete ha deciso di riconfermarla per il secondo anno consecutivo, con una nuova edizione che dovrebbe andare in onda dopo la fine del Grande Fratello Vip. Si stanno smuovendo già i primi grandi nomi con un ritorno che sarà gradito al pubblico: quello di Dayane Mello.

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi si muove ora sul terreno delle indiscrezioni. Alla conferma di Ilary Blasi, è seguita quella di Massimiliano Rosolino come inviato, dato come incerto all’indomani della finale che ha visto trionfare Awed sulla super favorita Valentina Persia.