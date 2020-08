Il dolore di Mika per il suo Paese: “Il mio cuore è con Beirut&...

editato in: da

Immagini strazianti quelle che arrivano da Beirut e che hanno lasciato senza fiato il mondo intero. Due esplosioni potentissime hanno devastato il porto della capitale libanese e altri quartieri della città il 4 agosto intorno alle 17 del pomeriggio, propagandosi da un magazzino. Il bilancio, ancora provvisorio, è di oltre cento morti e migliaia i feriti. Trecentomila gli sfollati.

Sui social moltissime persone esprimono solidarietà e orrore per l’accaduto, le cui cause sono ancora da chiarire. Tra i tanti Mika, cantante libanese naturalizzato inglese si è detto devastato, “senza fiato”.

Mika che in queste settimane è spesso in Italia per partecipare alle selezioni di ‘X Factor‘, dove tornerà in giuria da settembre, ha pubblicato una serie di tweet e di stories su Instagram per esprimere tutto il suo sgomento e dolore.