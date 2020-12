I Soliti Ignoti per Telethon, Amadeus trionfa con Christian De Sica

editato in: da

Giovanna Civitillo, la signora Amadeus

La settimana di maratona della Fondazione Telethon si è conclusa con il trionfo di Amadeus, che ha gentilmente “prestato” la puntata de I soliti Ignoti su Rai 1 per la buona causa a chiusura dell’evento che ha caratterizzato la programmazione televisiva di casa Rai dal 12 al 19 dicembre.

Tra i vip che si sono messi in gioco per la puntata speciale benefica volta a raccogliere fondi (con il solito meccanismo previsto dal game show), sono apparsi in studio l’attore e regista Sergio Castellitto, la bellissima Giovanna Civitillo (moglie di Amadeus), la giornalista Giovanna Botteri, Christian De Sica e Max Giusti.

A brillare per aver giocato con grande intuito è stata senza dubbio Giovanna Botteri che si è distinta particolarmente per la sua capacità di riconoscere i mestieri di alcuni dei partecipanti in gioco. Nello specifico, la Botteri ha saputo riconoscere la scienziata studiosa del pianeta Marte e delle sue condizioni di abitabilità.

E a proposito di Marte, il pianeta rosso è il set futuristico dell’ultimo film di Christian De Sica, in cui l’attore è protagonista insieme a Massimo Boldi. Il nuovo cinepanettone ha riunito sul grande schermo la mitica coppia Boldi-De Sica, In vacanza su Marte è uscito in questi giorni ed è già disponibile per la visione in streaming. Anche Christian ha saputo dare un divertente contributo con la sua partecipazione a I Soliti Ignoti – speciale Telethon, invitando a sua volta tutti i suoi sostenitori a donare alla Fondazione.

Con quella di quest’anno, salgono a quota 31 le edizioni della maratona Telethon in gemellaggio con Rai, un evento speciale che ha il nobile scopo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca, per trovare una cura a tutte le malattie genetiche rare. Un’importante manifestazione di sensibilizzazione verso lo studio di queste malattie che affliggono centinaia di migliaia di persone, soprattutto bambini.

Amadeus e i suoi ospiti vip in gioco hanno aiutato a raccogliere soldi importanti, esponendosi in prima linea per invitare a donare, Telethon ha sfondato il muro dei 46 milioni di euro, raccolti grazie alla generosità delle persone che hanno donato durante tutta la settimana e che lo fanno durante tutto l’anno. Una speranza in più da consegnare direttamente nelle mani dei ricercatori e permettere così alla scienza di progredire, al fine di conoscere meglio e poter curare le malattie genetiche rare.