Heidi e Leni Klum, la bellezza è di famiglia: eleganza a due generazioni

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Heidi Klum e la figlia Leni

Tra i gradini rossi del King’s Trust 4th Annual Global Gala, madre e figlia sfilano come regine di stile, e non è solo una questione di DNA. Heidi Klum e la figlia Leni si sono presentate all’evento newyorkese come incarnazione perfetta di due generazioni di glamour: una supermodella intramontabile e una giovane promessa che brilla già di luce propria. Diversissime nei look, ma perfettamente coordinate, sono l’immagine di una complicità che va oltre la passerella.

Heidi Klum in total black: il fascino oversize della sicurezza

Heidi Klum, 51 anni e l’eleganza nel sangue, ha sfoggiato un completo nero oversize in satin lucido dal taglio maschile, firmato probabilmente da uno dei suoi stylist di fiducia, Rob Zangardi e Mariel Haenn. La giacca ampia dalle spalle importanti e i pantaloni morbidi effetto pigiama di seta – che richiamano un’eleganza da boudoir rivisitata – hanno segnato l’ennesima virata stilistica audace della top model tedesca. Ai piedi, pumps nere a punta e zero gioielli vistosi: a parlare, qui, è la stoffa.

I capelli lisci e biondi, con riga centrale, sono stati curati da Italo Gregorio, mentre il trucco deciso – smokey eye intenso e incarnato luminoso – è opera della storica make-up artist Linda Hay. Heidi non ha bisogno di accessori quando il carisma è già un accessorio naturale. Sul red carpet, tra un flash e l’altro, è apparsa rilassata e radiosa, mostrando una bellezza matura e consapevole.

Fonte: IPA

Leni Klum, sensualità millennial in un abito di pizzo

E accanto a lei, la figlia Leni – classe 2004, 21 anni appena compiuti – si è presa la scena con una sicurezza che solo chi è cresciuta tra backstage e obiettivi può avere. Il suo look era una dichiarazione d’intenti: trasparenze audaci, silhouette corsetto, eleganza gotica e dettagli couture. La giovane modella ha indossato un abito lungo firmato Zuhair Murad, interamente in pizzo nero e tempestato di micro-paillettes tono su tono. Il gioco di vedo-non-vedo lasciava intravedere una lingerie nera con corsetto a cuore, strategicamente abbinata.

Fonte: IPA

A completare il look, un’acconciatura sleek con chignon teso, orecchini oversize di diamanti firmati Wempe dal valore di quasi 8.000 dollari, e make-up più naturale rispetto alla madre: eyeliner definito ma soft, labbra nude, pelle effetto glow. Leni è riuscita a interpretare il trend della trasparenza con garbo e forza scenica, senza mai scadere nella provocazione. Il tocco della stylist Kristina Askerova è evidente: una scelta studiata per valorizzare la freschezza e l’audacia della modella, senza tradire il suo spirito giovane.

Due generazioni, una sola passione per la moda

Heidi e Leni Klum non sono nuove ai momenti gemellari fashion. Lo scorso ottobre hanno posato insieme in lingerie per la campagna Intimissimi, suscitando una scia di commenti – tra entusiasmo e polemiche – che non ha intaccato minimamente la loro voglia di lavorare fianco a fianco.

“Cerco sempre di ricordarmi che qualunque cosa tu faccia, ci sarà sempre qualcuno a cui non piacerà” ha dichiarato Leni a Glamour Germany. “Non puoi controllarlo, e non puoi concentrarti troppo sul negativo”.

Fonte: IPA

Leni ha già preso parte a campagne importanti per brand come GHD, Swarovski e Dior Beauty, e recentemente ha fatto un’apparizione in tre episodi della ventesima edizione di Germany’s Next Topmodel, lo show condotto e prodotto dalla madre. Attualmente studia interior design a New York, ma non rinuncia alla carriera di modella, che porta avanti tra un esame universitario e un red carpet.

“Ho avuto un grande aiuto all’inizio, e so che tante persone sognerebbero un punto di partenza così” ha raccontato in un’intervista. “Ma sto lavorando sodo, viaggio da sola, vado a scuola. Mia madre e io condividiamo semplicemente lo stesso amore per questo mondo”.

E quel mondo, il fashion system, sembra già essersi innamorato di lei.