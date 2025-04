Heidi Klum, gonna cortissima e dettagli piumati: il look color cioccolato è super sensuale

Heidi Klum a distanza di anni detta ancora le regole della moda: tutti i dettagli del seducente look (con piume) con cui è stata avvistata a New York

Vi è chi indisturbato si gode giornalmente una spensierata passeggiata per le strade di New York, avvolto in tenute casual e dall’allure rilassata, e poi vi è Heidi Klum. L’ex Angelo di Victoria’s Secret è stata pizzicata in quel della Grande Mela fasciata nell’ennesimo look da capogiro, uno di quelli glamour ed impeccabili alla sua maniera, per un’occasione speciale.

Heidi Klum detta (ancora) la moda: focus sul look attillato con piume

Indiscussa icona e prima modella tedesca a calcare le indimenticabili passerelle di Victoria’s Secret in veste di Angelo, Heidi Klum è oggi un ammirabile esempio per tutti grazie alla grande capacità di reinventarsi che strada facendo ha dimostrato di avere. Una volta archiviata la gloriosa parentesi anni Novanta come top model, la diva si è infatti lanciata con coraggio in diversi ambiti lavorando come attrice, doppiatrice, regista, stilista e persino conduttrice TV. Una donna, insomma, dotata di un notevole talento poliedrico e sempre riconoscibile per uno stile audace ed inimitabile che è rimasto invariato nel tempo.

Si sa, “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”: già al comando del celebre reality Project Runway dal 2004 al 2018, per la cinquantenne è giunto il momento di tornare a vestire quei panni. Freeform ha riproposto il programma con una 21esima stagione quest’anno e la sua star primaria, ovvero lei, ne tornerà presto al timone insieme ad altri volti noti dello show originale.

Immortalata per le strade di New York, eccola dunque sfoggiare un seducente outfit da manuale proprio per le nuove registrazioni dello storico reality show.

Nota per essere rimasta fedele negli anni al proprio stile audace e scenografico, come un’ode continua allo spirito ribelle a contraddistinguerla, Heidi Klum è stata avvistata per l’occasione in un abitino attillato, drappeggiato e a collo alto, in una profondissima sfumatura di marrone cioccolato.

Punto focale del look la gonna asimmetrica, dotata di spacco vertiginoso e dettagli piumati. Sì, proprio a rievocare quelli storici esibiti in passerella per l’arcinoto brand di lingerie statunitense. Completavano il tutto delle leggere collant, delle pumps scure accessoriate di maxi platform e tacco a spillo, degli occhialoni da sole ambrati ed una micro borsa portata a mano.

Immancabile, infine, la sua caratteristica chioma bionda lasciata rigorosamente sciolta sulle spalle, dalle impercettibili onde naturali come appositamente scompigliate – dal vento – con un effetto volume a donare carattere e dinamicità all’intero ensemble. Una piega 90s blowout in piena regola, insomma, in onore dei vecchi tempi.

Heidi Klum, il segreto del suo beauty look è l’inseparabile chioma bionda

Audacia a parte, se c’è un elemento ricorrente nel signature look di Heidi Klum, anch’esso rimasto immutato negli anni, questa è la lunga chioma bionda. Messo da parte solo di rado in favore di lunghezze medie solo di passaggio e frange sbarazzine, il suo è un taglio scalato piuttosto regolare ma sempre in movimento ad unire naturalezza e scompigliata eleganza.

Proprio come le tendenze capelli del momento vogliono, le ciocche sono sapientemente scalate su più livelli e per questo sempre mosse con leggerezza, con un gioco di livelli pensato per esaltare la texture naturale del capello. Un hairstyle che Heidi ama tutt’oggi valorizzare con pieghe voluminose a strizzare l’occhio ai suoi amati anni Novanta.