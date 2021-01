Heather Mills, la nuova vita dell’ex signora McCartney col fidanzato giovanissimo

editato in: da

Le coppie celebri che ci fanno (ancora) sognare

Nel 2008 il burrascoso divorzio di Paul McCartney e Heather Mills è balzato in cima alle notizie, non tanto per il fatto in sé quanto per il patrimonio finito sul piatto della bilancia: l’ex modella aveva ottenuto qualcosa come 27 milioni di euro a seguito della fine del matrimonio col celebre cantautore dei Beatles. Oggi, a distanza di tempo, l’attenzione su Heather si riaccende, pronta a voltare pagina grazie al suo giovanissimo fidanzato.

Heather Mills è stata la seconda moglie di Paul McCartney, dal 2002 fino alla chiacchierata separazione avvenuta tredici anni fa. Insieme hanno avuto una figlia, Beatrice McCartney. Heather, oltre ad essere stata una modella di successo, è anche un’attivista vegana. La Mills, da ex signora McCartney è passata ora a essere felicemente fidanzata con il produttore Mike Dickman e i ben informati dicono che sia pronta a sposarsi di nuovo.

C’è però un particolare che sta suscitando la curiosità di molti, Heather e Mike hanno 17 anni di differenza: lei ne ha 53, lui 36. Nonostante l’età anagrafica, fonti vicino alla coppia hanno dichiarato al The Sun che Heather “si sente giovane dentro e gli anni di differenza non sono un problema”.

Poco prima di Natale, Heather e Mike si sarebbero anche scambiati gli anelli di fidanzamento. Insieme da circa un anno e mezzo, Heather avrebbe conosciuto la sua dolce metà a bordo di un treno durante un viaggio in Inghilterra e a fare il primo passo sarebbe stato proprio Mike, lasciando un biglietto a Heather prima di scendere dalla carrozza. Da allora non si sono più lasciati e nel 2019 hanno reso pubblica la loro storia.

Quella formata da Heather e Mike non è di certo la prima coppia celebre con una differenza di età notevole: basti pensare all’attore Hugh Jackman (conosciuto sul grande schermo per aver impersonato Wolverine) e sua moglie Debora Lee-Furness di 13 anni più grande di lui, oppure a Harrison Ford e Calista Flokhart: sulla carta Calista è di 22 anni più giovane del mitico Indiana Johnes. E ancora, la bellissima Catherine Zeta – Johnes e Michael Douglas che hanno da poco festeggiato 20 anni di matrimonio, nonostante i 25 anni di differenza.

Dunque, Heather e Mike, qualora servisse, hanno alcuni nobili esempi da cui prendere spunto per il loro futuro matrimonio. E se son rose, a prescindere dall’età, fioriranno.