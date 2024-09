Molti associano il nome di Gusttavo Lima a Balada, la canzone-tormentone dell’estate del 2012. Al secolo Nivaldo Batista Lima, è un cantante, compositore e musicista brasiliano: a settembre 2024, il tribunale di Pernambuco ha ordinato il suo arresto per una “Operazione Integrazione”, che riguarda riciclaggio di denaro e gioco d’azzardo.

Chi è Gusttavo Lima

Nato a Presidente Olegário il 3 settembre 1989, Gusttavo Lima si è affermato come cantante con i brani Inventor dos Amores e Cor de Ouro, ma il successo internazionale è arrivato con Balada, il tormentone dell’estate 2012. Cresciuto in una famiglia povera, il talento naturale gli ha permesso di iniziare a farsi conoscere già a 9 anni, nel 1998, con É o Amor.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato diversi album: il secondo nel 2010, Inventor dos amores, che ha venduto più di 15mila copie. Con Balada (Tchê tcherere tchê tchê), ha conquistato sin da subito la terza posizione delle classifiche, per poi affermarsi nei mercati discografici europei. L’album Gusttavo Lima e você del 2011 è stato certificato disco di platino e ha venduto più di 50mila copie. Ha pubblicato un album live, Ao Vivo em São Paulo, e nel 2012 ha iniziato il tour internazionale che gli ha consentito di aumentare la sua fama negli Stati Uniti.

Turbolenta la vita privata: è conosciuto per le sue posizioni politiche di destra (persino estrema). Ha sposato nel 2016 la modella e attrice Andressa Suita, con cui è rimasto fino al 2020. Nel 2022 sono tornati insieme. Lima ha avuto due figli.

L’ordine di arresto a settembre 2024

Nella giornata del 23 settembre 2024, il tribunale dello stato brasiliano del Pernambuco ha ordinato l’arresto e la custodia cautelare di Gusttavo Lima. Stando alle accuse delle autorità, il cantante avrebbe collaborato con un’organizzazione criminale, aiutando due ricercati a fuggire dal Paese. Il giudice ha chiesto, oltre al ritiro del passaporto, il congelamento dei conti bancari. Sulla base di quanto riportato dal Folha di S.Paolo, l’arresto dell’artista è stato deciso a seguito di un’operazione della polizia, Operazione Integrazione. Agli inizi del mese è stato sequestrato un aereo che appartiene a una delle società del cantante.

Lima ha replicato immediatamente alle accuse: “Da più di 25 anni dedico tutta la mia vita alla musica. Conoscete tutti le mie battaglie e i miei sforzi e sacrifici per arrivare qui. Qui contro di me c’è un abuso di potere e notizie false, non permetterò che finisca così. Sono onesto. Ragazzi, io non c’entro nulla in questa storia. Tiratemi fuori da qui. Quell’aereo è stato venduto l’anno scorso e non è mio! L’onore e l’onestà sono state le uniche cose che ho sempre avuto nella mia vita, e su questo non si può negoziare. Sono sempre stato un uomo onesto e questa per me è sempre stata una costante”. Stando a quanto riportato dall’Agenzia Brasiliana per l’Aviazione Civile, tuttavia, l’aereo sequestrato sarebbe ancora intestato al cantante. Anche la difesa del cantante è intervenuta attraverso i media: “Una decisione completamente contraria ai fatti già chiariti”, aggiungendo che “non verrà risparmiato alcuno sforzo per combattere legalmente una decisione ingiusta senza fondamenti giuridici”.