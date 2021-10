GF Vip, Sonia Bruganelli pronta a dire addio al reality

Sonia Bruganelli: mamma meravigliosa, imprenditrice visionaria, moglie innamorata

Sonia Bruganelli, insieme ad Adriana Volpe, sta attualmente affiancando nel ruolo di opinionista Alfonso Signorini, impegnato nella conduzione della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Un esperienza per lei completamente inedita che, pur entusiasmandola, sembra non averla convinta completamente. La moglie di Bonolis, infatti, si è detta poco disposta a replicare la sua avventura nel reality.

Sonia Bruganelli, ultima esperienza al GF Vip

Pungente, schietta, sincera e senza il timore di esprimere la sua opinione, anche quando poco popolare. Sonia Bruganelli sembra essere nata per ricoprire il ruolo di opinionista e, al Grande Fratello Vip, riesce sempre ad attirare l’attenzione, anche grazie alla sua rivalità con Adriana Volpe, che ha dato vita ad interessanti battibecchi.

Intervistata dal settimanale ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’, la moglie di Paolo Bonolis ha affermato di essere stata convinta dai figli, grandi fan del reality, ad accettare l’opportunità, ma di non voler più ricoprire il ruolo di opinionista in futuro: questa edizione, con molta probabilità, sarà l’ultima per la Bruganelli. Lei che è anche produttrice, infatti, preferisce svolgere il suo lavoro dietro la telecamera, dove si trova perfettamente a suo agio.

La mia esperienza in tv finisce col GF Vip. Ho iniziato troppo tardi e sono abbastanza comoda nella mia vita. Il gioco non vale la candela.

I consigli di Paolo Bonolis alla moglie Sonia

Della sua esperienza al GF Vip, però, non si pente di nulla e, per questo, non ha alcuna intenzione di cambiare il suo atteggiamento e mettere da parte la sua personalità. A sostenerla nelle sue scelte, oltre ai figli, anche Paolo Bonolis, che l’ha guidata fin dall’inizio, consigliandole di dare sì giudizi sinceri, ma di mantenere anche un tono diplomatico e di stare attenta a non ferire le persone.

Mi sta dando ottimi consigli, tipo: “Taci!” – ha dichiarato con ironia -. Anche lui è convinto che la linea del guardare senza entrare troppo in polemiche sia quella vincente. Fare l’opinionista significa esprimere opinioni, ma se le hai. Dico quello che penso nel momento in cui ha senso farlo, me lo ha insegnato lui.

Il percorso per arrivare a decretare il vincitore del Grande Fratello Vip 6 è ancora lungo: Sonia Bruganelli cambierà idea o deciderà di rinunciare definitivamente alla possibilità di assumere ancora il ruolo di opinionista?