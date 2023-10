Fonte: IPA Giusy Versace, ricovero e intervento: come sta

Una serie di scatti a corredo di un lungo post, in cui Giusy Versace si confida con i suoi tanti follower e rivela le sue condizioni di salute. Perché l’atleta, negli ultimi giorni, è stata ricoverata e ha subito un intervento, un momento difficile che lei ha voluto raccontare rivelando come sta adesso.

Sportiva, politica e personaggio televisivo, Giusy Versace è una donna combattiva come la sua storia personale dimostra. Non ha mai perso la forza che la contraddistingue, così come non ha perso il suo sorriso: basta osservare le foto condivise sui social per notare come sia sempre felice e grintosa.

Giusy Versace, come sta dopo l’intervento

Un racconto verità, senza filtri, ma che mostra un momento difficile affrontato e superato con quel sorriso che sembra essere il marchio di fabbrica di Giusy Versace. L’atleta e politica italiana ha affidato al proprio profilo Instagram il racconto di cosa le è accaduto negli ultimi giorni: problemi di salute che l’hanno costretta al ricovero e, poi, a un intervento.

Lo ha raccontato mostrando alcuni scatti in cui è ritratta sul letto dell’ospedale e insieme alla sua mamma, immagini dalle quali emerge anche la profonda fede.

“Ok confesso! Da qualche giorno non rispondo al telefono chiedo scusa a tutti ma ho avuto un po’ da fare”, si legge nel lungo testo.

Poi l’atleta ha aggiunto: “Lunedì scorso, un fuori programma non proprio simpatico mi ha costretta prima ad un ricovero e poi due giorni fa, ad un intervento alla gambina… Paura? Certo!.. Rabbia? Anche! Pazienza? Tantissima!”. Giusy Versace ha anche voluto tranquillizzare tutti spiegando come sta adesso: “Intervento ok. Ora tutto bene grazie al prezioso supporto e la grande professionalità dei medici e infermieri incontrati al Gemelli di Roma – ha spiegato, volendo poi aggiungere uno speciale ringraziamento al gruppo di professionisti che l’ha curata – Immensamente grata al Prof. Maccauro, il Dr. El Motassime, la Dr.ssa Pataia, il prof. Chiricozzi, special thanks anche al Dr. Covino e il Dr. Marini… un bel team che si è preso cura di me sotto tutti i punti di vista e in tempi record”.

Infine ha scritto: “A volte dimentico di avere due gambe finte e quando il mio corpo urla, finisce che per fermarmi mi si deve ricoverare. Sto bene devo solo fare i conti con un po’ di dolore ma tornerò presto in piedi e poi accanto a me, c’è la mamma”.

Parole dalle quali emerge la sua grande forza, la gratitudine e il sostegno della mamma che è stata accanto a lei. In una storia, invece, la si vede insieme al fratello. Piccoli ritagli di vita quotidiana che mostrano come sia stata accudita dai suoi cari.

Dalle gare alla politica, la carriera di Giusy Versace

Se si osserva la vita di Giusy Versace si nota come stia costellata di sfide, che lei ha saputo superare una dopo l’altra.

Dopo l’incidente che le ha cambiato la vita, quando a soli 28 anni ha perso entrambe le gambe, ha ottenuto risultati importanti in ogni ambito.

Atleta paralimpica, concorrente di Ballando con le Stelle (che ha vinto insieme al ballerino Raimondo Todaro), conduttrice televisiva e scrittrice, Giusy Versace negli ultimi anni si è dedicata al mondo della politica e – anche lì – ha ottenuto risultati importanti.

Ora ha condiviso con i suoi tanti follower e fan la sua ultima battaglia, dimostrando ancora una volta di essere una donna che non si arrende.