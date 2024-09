Giulia Stabile parla dell’amore dopo Sangiovanni: “Sono un po’ sfortunata”

Fonte: Getty Images Giulia Stabile a Verissimo parla della sua situazione amorosa

Il cuore di Giulia Stabile? Al momento è in pausa. La ballerina, ospite a Verissimo, si è lasciata andare a una confessione che non ha lasciato spazio ai dubbi. Dopo la fine della sua relazione con Sangiovanni, cominciata dentro la scuola di Amici, sembra che per la giovane danzatrice l’amore sia ancora in fase di stand-by. “Fidanzato? Come va il cuore? Il cuore è rotto in questo momento,” ha dichiarato senza mezzi termini. A 22 anni, Giulia si ritrova a fare i conti con una situazione sentimentale che non è delle migliori, ma non manca mai il suo inconfondibile sorriso.

Giulia Stabile ha fatto della danza la sua grande passione e professione, ma non è immune ai colpi di scena della vita privata. Ma per ora, sembra che l’amore sia un ballo che preferisce rimandare.

Nuova edizione di Tu Si Que Vales: il ritorno di Giulia Stabile

Questa sera torna sul piccolo schermo la nuova edizione di Tu Si Que Vales, uno degli show più seguiti di Canale 5. A guidare la squadra dei conduttori troviamo ancora una volta Alessio Sakara, Martín Castrogiovanni e, per il secondo anno consecutivo, Giulia Stabile. Il team dei giudici resta invariato, con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto pronti a valutare le esibizioni degli aspiranti talenti.

Giulia Stabile, vincitrice di Amici di Maria De Filippi e ormai volto noto della televisione, ha raccontato a Verissimo quanto questa esperienza abbia influito sulla sua crescita personale. “A Tu Si Que Vales sono cresciuta molto, ho imparato l’importanza anche della passione nel fare qualcosa che ti spinge ad alzarti ogni giorno per quello,” ha rivelato la giovane ballerina, durante la chiacchierata con Silvia Toffanin.

Ha anche ricordato con affetto la sua maestra di danza Flaminia Bucellato, scomparsa recentemente: “Chi ha creduto in me? Sono stati in tanti però colei che ha creduto in me più di tutti è stata la direttrice della mia scuola e mi ricordo che tante volte faceva discorsi riguardo soprattutto la passione.”

Amore e sfortuna: Giulia ci scherza su

Sebbene la sua storia con Sangiovanni abbia fatto sognare migliaia di fan, la fine della relazione non è stata accompagnata da scenate pubbliche o indiscrezioni velenose, il che è assolutamente l’eccezione nello show biz (vedi il dissing tra Fedez e Tonyeffe). Entrambi hanno mantenuto un profilo basso, ma l’ironia di Giulia non manca mai. “Quando capiterà l’eventuale fidanzato, lo farò prima passare da voi,” ha detto scherzando, riferendosi ai suoi colleghi di conduzione a Tu Si Que Vales, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni.

Ed è proprio Castrogiovanni a rincarare la dose: “Lo porti a cena con me e Alessio.” Battute che stemperano la tensione, ma che sottolineano una realtà che Giulia vive con la leggerezza che la contraddistingue.

Dopo Sangiovanni: nuovi amori all’orizzonte?

Giulia e Sangiovanni, una coppia discreta ma amatissima dal pubblico, hanno chiuso il loro capitolo d’amore col giusto rispetto e senza fare troppo rumore. Tuttavia, i gossip non si sono fermati. Nei mesi scorsi si è parlato di un presunto flirt tra Giulia e Manu Rios, l’attore della serie spagnola Élite. Un’occhiata di troppo tra i due e subito il rumor si è fatto strada sui social. Ma Giulia ha spazzato via ogni dubbio, ironizzando su Instagram con un secco: “Ma magari.”