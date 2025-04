Fonte: IPA Giulia De Lellis

Giulia De Lellis e Tony Effe sono ancora una coppia? Su di loro si è scritto tanto e, spesso, in maniera totalmente errata. Basti ricordare il caso delle rose a Sanremo 2025. Qualcuno pensava che il cantante fosse pronto alla proposta di matrimonio, con un maxi regalo floreale. È stato poi il diretto interessato a smentire il tutto. E ora? Per alcuni si sarebbero lasciati ma la verità è ben diversa.

Giulia De Lellis e Tony Effe

La prima risposta alle voci sulla loro rottura è giunta attraverso una carrellata di foto. La stampa dice che è tornata single? E lei ha ben pensare di fare un recap delle sue vacanze alle Maldive al fianco di Tony Effe.

I due sono inseparabili e hanno la forza di non farsi scalfire dalla grande pressione mediatica. Inizialmente erano la “coppia strana”, composta da due persone ben differenti. Nel corso dei mesi, però, lei ha tentato di far comprendere che del rapper romano si conosca soltanto il personaggio, e che nel privato sia ben diverso.

A lanciare l’ultimo gossip sulla loro separazione era stato Alberto Dandolo che, su Oggi, aveva descritto il viaggio alle Maldive come un impegno di lavoro “finalizzato a promuovere alcuni brand del fashion di cui il rapper e l’influencer sono testimonial”.

Ha poi spiegato come persone vicine alla coppia abbiano descritto il loro come un “rapporto altalenante”. Una realtà complicata dalla situazione giudiziaria del cantante, indagato per rissa, e dalle pretese dell’influencer. Una versione dei fatti che non trova minimamente d’accordo la De Lellis.

Il commento sfogo

Come spesso accade, tra i commenti Instagram dei post dei Vip è possibile rintracciare delle risposte interessanti. Nel caso di Giulia De Lellis si può parlare di una vera e propria dichiarazione. Una piena risposta al gossip lanciato di recente sul suo conto.

Una fan le ha chiesto un chiarimento in merito alla storia d’amore con Tony Effe. Li segue ma non sa davvero a chi credere, considerando ciò che viene scritto di continuo. A confonderla è soprattutto il fatto che si citino degli “amici cari”, dunque ben informati, verrebbe da pensare.

Una ormai stanca Giulia De Lellis spiega: