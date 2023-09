Giulia De Lellis contro i Ferragnez, storia cancellata ma arriva la dura risposta

Fonte: IPA L'influencer Chiara Ferragni

Lo speciale Sanremo della serie The Ferragnez su Prime Video, che racconta la vita di Chiara Ferragni e Fedez, tra famiglia e lavoro, ha di certo fatto discutere. Nonostante siano trascorsi mesi dai fatti, online i fan hanno dimostrato d’essere ancora interessati a scoprire il dietro le quinte della crisi della coppia, infine risolta. In merito si è espressa Selvaggia Lucarelli, il cui articolo ha tirato fuori alcuni dettagli e indiscrezioni di certo non passati inosservati. Da qui la reazione di Giulia De Lellis che ha fatto molto discutere.

Giulia De Lellis deride i Ferragnez

“Ops ho riso ad alta voce”, ecco il tweet di Giulia De Lellis che ha preannunciato quanto poi avrebbe fatto su Instagram. In una storia, in seguito prontamente cancellata, ha scritto “Qui ho riso forte, sorry”, ripostando parte dell’articolo di Selvaggia Lucarelli.

L’analisi della giornalista ha riguardato la figura di Fabio Maria Damato, che ironicamente definisce il marito di Chiara Ferragni. In questo episodio speciale il manager è molto presente, in effetti, ed è al fianco della co-conduttrice di Sanremo in tutti i passi della preparazione.

Lucarelli lo paragona a Fedez, definendolo affetto a sua volta dalla sindrome di Napoleone, ricordando come si sia preso il merito d’aver ideato gli abiti con il claim femminista: “Accanto alla svettante dea del web, decide che tocca a lui dirigere l’orchestra”.

Parlando di indiscrezioni, la giornalista sottolinea come si intuisca un pessimo rapporto tra il “marito lavorativo” e quello reale: “I due Napoleoni si detestano, ed è l’unica cosa interessante di questa puntata”.

La risposta di Chiara Ferragni e Fedez

I fan dei Ferragnez, e in generale i detrattori di Giulia De Lellis, si sono subito scagliati contro l’influencer per la sua storia piccata, poi cancellata. Riassumendo il clima, nessuno o quasi pensa che lei sia nella posizione di poter esprimere giudizi in merito, considerando le recenti polemiche che l’hanno travolta.

Su X, considerando come ormai Twitter sia un ricordo, un’utente le scrive infatti: “Ma parlaci un po’ dei festini in Israele, Giulia, così ridiamo anche noi ad alta voce, non credi?”. Un messaggio non passato inosservato, dal momento che Fedez ha deciso di sfruttarlo per offrire la propria risposta all’influencer. Ha infatti messo il proprio mi piace.

Un tipo di risposta silenziosa, senza eccesivo clamore, che però consente di non far passare sottotraccia questa storia, evidenziando il proprio sentimento ostile nei confronti della “collega” di Chiara Ferragni. Quest’ultima ha optato per la stessa strategia ma ha scelto un altro tipo di commento.

Sempre sulla piattaforma ex Twitter, ha intercettato questo commento: “Potrei parlare della famosa mancata solidarietà femminile, della misoginia da donna a donna o dell’assenza di obiettività perché in questi momenti tutto è lecito solo quando si parla di un grande successo come quella della Ferragni. Ma dirò solo: non piangere acrimoniosa”.

Pubblico spaccato, come spesso accade in questi casi, ma pubblicamente le due parti non si sono ancora scontrate a suon di storie parlate, almeno per ora. Chiara Ferragni si sta infatti dedicando alle risposte ai commenti entusiasti dei suoi fan. C’è però già chi attende con ansia il prossimo passo (falso?) di Fedez in merito.