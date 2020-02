Giovanni Ciacci con Morgan su Instagram: è polemica. Svelato il vero significato del testo

editato in: da

Sanremo 2020, i top e i flop del Festival di Amadeus

Giovanni Ciacci ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae in compagnia di Morgan e subito si è accesa la polemica.

Lo stylist ha commentato lo scatto con le parole che Morgan ha rivolto a Bugo a Sanremo 2020, modificando il testo del brano “Sincero”, che hanno spinto il cantautore di Trecate ad abbandonare il palco dell’Ariston. Eccole: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa”, “ma tu sai solo coltivare invidia”, “ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io”.

Ciacci le correda con gli hashtag #adoro #love #morgan, mossa non gradita dai suoi follower che subito hanno reagito con frasi infuocate. Si legge su Instagram: “Bastaaaa co sto morgan…”.

Altri condividono l’ipotesi di Iva Zanicchi che la lite sia tutta una montatura: “Ovviamente Morgan sapeva di non poter vincere il festival e con sta storia ha ottenuto il successo che voleva.”. E c’è chi divide la responsabilità tra Morgan e Bugo: “In questi giorni li sto vedendo Bugo sulla Rai e Morgan mediaset ma niente niente si son divisi i canali x farsi pubblicità”.

Insomma, in molti sono convinti che lo scontro in mondovisione durante il Festival sia andato a vantaggio dei musicisti che così ci avrebbero guadagnato in notorietà, nonostante la squalifica dalla gara: “Lui e Bugo (a me sconosciuto fino a ieri e ho 59 anni) hanno raggiunto il loro obiettivo… Tutti ne parlano, ospitati in varie trasmissioni, chi parteggia per l’uni o per l’altro… Va tutto bene purché se ne parli… Io la vedo così”.

Tra i commenti però c’è chi difende a spada tratta Morgan: “Io lo trovo geniale”. E chi scarica la colpa dello scandalo a Bugo. Altri si limitano a mette il pollice in su e a scrivere: “Adoro”.

Ma soprattutto quello che proprio non sopportano i fan di Ciacci è vederlo in compagnia di Morgan. Questa è una faccenda che pare non riescano a digerire: “Dai anche tu con questo Morgan” e ancora: “Basta!!!!!!!! Nn ne possiamo più!!!!!!!!!”.

Se la bufera s’ingrossa via Instagram, anche in televisione non accenna a placarsi, tra le rivelazioni di Morgan a Live-Non è la D’Urso e l’ospitata di Bugo a Una storia da cantare.

Mentre il caso resterà negli annali della musica italiana, Morgan cerca di ripararsi dalle critiche spiegando su Facebook il vero significato del testo modificato. Così si legge sul suo profilo social: “Vorrei fare luce su un dettaglio e mezzo del mio testo dissident. Non è dissing, però è dissenso cantato da un dissidente a un dissennato cantante”. E prosegue facendo un’analisi dettaglia del brano, chiarendo le sue ragioni.

Basterà a mettere a tacere le polemiche? L’affaire sembra ormai sfuggito di mano.