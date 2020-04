Gigi D’Alessio non dimentica Anna Tatangelo e prova a riconquistarla

editato in: da

Gigi D’Alessio non dimentica Anna Tatangelo e si prepara a riconquistarla. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal settimanale Oggi, il cantante vorrebbe fare un passo indietro e riportare l’ex compagna fra le sue braccia. Come è noto Anna e Gigi hanno vissuto un’intensa storia d’amore che si è conclusa dopo una crisi e un breve ritorno di fiamma.

Era il 2006 quando D’Alessio confesso di essersi innamorato della Tatangelo. All’epoca la love story creò accese polemiche, non solo per via della differenza d’età, ma anche perché Gigi era ancora sposato con Carmela Barbato, madre di tre dei suoi figli: Ilaria, Claudio e Luca. Poi la nascita di Andrea, arrivato nel 2010 e sette anni dopo l’addio. Anna aveva raccontato in una lunga intervista la crisi con il cantante, parlando di liti e di una casa in cui non riusciva mai a stare sola con l’uomo che amava. D’Alessio aveva rassicurato i fan e, a poco a poco, era riuscito a riconquistare l’ex compagna.

Infine la notizia della rottura definitiva, annunciata su Instagram da entrambi. “Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’ – aveva spiegato Anna lo scorso marzo -. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui – aveva concluso – che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”.

I motivi della rottura? La volontà di Anna Tatangelo di avere un altro figlio e di sposarsi che si sarebbe scontrata con altri progetti di Gigi. Secondo il settimanale Oggi però D’Alessio, dopo la scelta di mettere fine alla love story, ci avrebbe ripensato. Dopo oltre dieci anni d’amore, l’artista napoletano troverebbe difficile lasciar andare la compagna. Per questo avrebbe deciso di riconquistare la cantante di Sora.

Fonti vicine all’ex coppia, rivelano che Gigi starebbe facendo di tutto per convincere Anna a fare un passo indietro e tornare da lui. Attualmente i due vivono in case separate: D’Alessio ad Amorilandia, la grande villa alle porte di Roma, mentre la Tatangelo ai Parioli, in un appartamento con il piccolo Andrea.