Gigi Campanile ricoverato, le parole di Dolcenera: “Riuscirai a superare anche questo”

Dolcenera augura una buona guarigione al compagno Gigi Campanile, il suo compagno di vita ricoverato in ospedale

Fonte: Ufficio stampa Sky Dolcenera e Gigi Campanile

Momenti difficili per Gigi Campanile e Dolcenera: il compagno e manager della cantante è stato ricoverato in ospedale. A darne la notizia è stata proprio Dolcenera che, con una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram, ha condiviso con i fan un dolce messaggio di pronta guarigione per l’amore della sua vita e compagno di avventure.

Gigi Campanile in ospedale, le parole di Dolcenera

Insieme da più di 25 anni e pronti a starsi accanto in ogni situazione: Dolcenera e Gigi Campanile, dopo anni di condivisione, si trovano davanti a una nuova prova. Gigi, infatti, è ricoverato all’ospedale di Careggi, in provincia di Firenze. A raccontarlo è la stessa Dolcenera che, quasi come volesse scongiurare la situazione e mandare un po’ di fortuna al compagno anche grazie al sostegno dei fan, ha deciso di condividere la notizia sui suoi social.

La cantante ha pubblicato un carosello di foto che ritraggono il suo compagno in un letto dell’ospedale del reparto di chirurgia d’urgenza. A corredo, una dolcissima dedica: “Ragazzo di strada, speaker radiofonico, studente universitario, uomo di legge (e di principio), ricercatore curioso, produttore ed editore musicale, sognatore visionario… Il mio faccendiere – ops, cavaliere medievale”.

Dolcenera, poi, continua: “Hai superato qualsiasi ostacolo nella vita, hai risolto problemi, ti sei sacrificato con dignità, hai sofferto con orgoglio e sei persino arrivato al traguardo finale di Pechino Express. Riuscirai a superare anche questo… Cuore mio!”.

Non ci sono dettagli sul motivo del ricovero né sulle condizioni attuali, ma la condivisione di alcune foto insieme fa pensare che la situazione sia sotto controllo o che il peggio sia ormai passato. Intanto, moltissimi fan hanno commentato il post chiedendo notizie e mandando supporto alla coppia rivelazione di Pechino Express 2025.

Il percorso di Dolcenera e Gigi a “Pechino Express”

Coppia nella vita e nel lavoro, Dolcenera e Gigi Campanile si sono sempre dimostrati affiatatissimi: e lo hanno confermato anche nel corso dell’avventura a Pechino Express 2025, dove hanno gareggiato come squadra dei Complici.

Determinati e pronti a mettersi in gioco, dopo alcune puntate iniziali sottotono, hanno cambiato marcia diventando una delle coppie più competitive del programma. E infatti sono arrivati secondi in classifica, conquistando il pubblico con il loro mix di forza, valori e spontaneità.

Fonte: IPA

Una coppia che non le manda a dire e che, per questo, ha avuto spesso battibecchi accesi con il resto delle coppie in gara. Ma tra loro, l’intesa è sempre stata ottima. Due persone sincere, nel bene e nel male, che hanno portato se stesse, unite da un sostegno cresciuto nel tempo: quello di chi conosce l’altro a 360 gradi.

“Gigi è sempre stato molto protettivo nei miei confronti, anche se poi a un certo punto i ruoli si sono invertiti e sono diventata io quella che lo proteggeva. Forse anche perché era la prima volta che Gigi, da sempre molto schivo, era in televisione: ho pensato di proteggerlo a tutti i costi, prendendomi il fuoco addosso” ha spiegato Dolcenera in un’intervista, parlando della loro esperienza nel programma. E questa stessa protezione, ora, Dolcenera può esprimerla ancora una volta, stando accanto al suo compagno durante la convalescenza.