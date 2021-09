Tamberi vince ancora: le dolci congratulazioni della sua Chiara

editato in: da

Jacobs e Tamberi: vita, famiglia e amori dei due ragazzi d’oro

Il 2021 è un anno veramente speciale per Gianmarco Tamberi, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. La sua impresa alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è nota a tutti, anche a chi non è appassionato di sport. A portarlo al trionfo non solo il suo talento, la costanza e la determinazione, ma anche l’amore della sua Chiara, sempre pronta a sostenerlo. E per lui, è arrivata una nuova importante vittoria.

Ancora un’impresa per Gianmarco Tamberi, che dopo aver vinto l’oro a Tokyo ha conquistato il diamante della Wanda Diamond League, il circuito più importante a livello mondiale per l’atletica. Un record assoluto il suo, se si considera che è il primo italiano in assoluto a trionfare nella competizione.

E al suo fianco c’è Chiara Bontempi, proprio come sempre. Lei, il suo grande amore, che c’è stata nei momenti più difficili, quelli dell’infortunio che poteva costargli la carriera, e nei momenti più belli. Solo pochi giorni fa erano insieme, bellissimi e innamoratissimi sul red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e, ora, festeggiano il nuovo traguardo dell’atleta ottenuto a Zurigo. Lei, seppur a distanza, ha voluto fargli sentire tutta la sua vicinanza e, soprattutto, tutto l’orgoglio che prova di fronte alle sue epiche imprese. Su Instagram, così, si è lasciata andare a dolcissime parole:

Un anno indimenticabile. Un altro traguardo raggiunto! Gianmarco primo italiano a vincere una Diamond League, primo al mondo, campione olimpico e uomo straordinario.

E, a corredo, una bellissima foto che la ritrae mentre guarda negli occhi il suo uomo straordinario. Insomma, un sentimento forte che va avanti da circa 11 e che, a breve, condurrà i due verso l’altare. In questo anno fantastico, Gianmarco ha infatti deciso di chiedere la mano della sua Chiara. Con lei, che come ha dichiarato in passato le ha dedicato la sua vita, vuole passare tutto il resto del tempo e mettere su famiglia.

Gianmarco Tamberi ha dimostrato, ancora una volta, di essere un grande campione e ha potuto godere dell’affetto dell’intero Paese. Non ci sono dubbi, però, che le parole più belle siano state proprio quelle di Chiara, la sua futura moglie.