GF Vip, Alfonso Signorini su Garko: “Ho trovato in lui un nuovo amico”

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è davvero ricca di colpi di scena, uno dei quali ha lasciato tutti a bocca aperta. Stiamo parlando delle toccanti dichiarazioni di Gabriel Garko, che nei giorni scorsi è entrato nella Casa più spiata d’Italia spiazzando i telespettatori. Ora Alfonso Signorini rivela cosa quel momento ha significato per lui.

Facciamo un passo indietro: Adua Del Vesco è una delle concorrenti del GF Vip 5, e il suo nome è legato a doppio filo a quello di Gabriel Garko, con cui ha avuto una relazione. Ospite per una sera nella Casa, il famoso attore ha deciso di fare coming out parlando del suo “segreto di Pulcinella”, un modo molto delicato per fare velatamente riferimento alla sua omosessualità. Le sue parole non hanno lasciato indifferente Alfonso Signorini, che sulle pagine del settimanale Chi ha deciso di raccontare i suoi trascorsi burrascosi con Garko.

“E pensare che all’inizio tra me e lui non correva buon sangue. Il mio istinto mi diceva che non ci fosse niente di vero in tutte quelle pose e quegli ammiccamenti da fotoromanzo degli anni 50″ – ha svelato il conduttore del GF Vip. Per questo motivo, come da lui stesso dichiarato, ha evitato di dargli spazio sui giornali ad eccezione di quando si trattava di parlare di qualche fiction di successo. Ma nel tempo le cose sono cambiate, e i loro rapporti hanno subito una profonda metamorfosi.

“Gabriel Garko ha capito molte cose. Una su tutte che nella vita quello che conta di più è potersi guardare allo specchio e piacersi” – ha proseguito Signorini. “Sono stato doppiamente felice che abbia scelto me per fare un primo passo importante nella sua vita: ha gettato la maschera davanti alle telecamere del GF Vip liberandosi del peso di un’immagine che per lui era diventata insopportabile, quella dello sciupafemmine, facendo intuire senza troppi misteri la sua omosessualità”.

E Alfonso ha poi concluso con un messaggio bellissimo: “Da oggi Garko sarà un po’ più Dario (così si chiama all’anagrafe) e un po’ meno Gabriel. Adesso sono sicuro che sarà tutto più semplice come sempre accade quando si vive con verità. Ed è grazie a questa verità che io ho trovato un amico“. D’altronde, Signorini non è l’unico a pensare che per Garko ora la vita sia più serena. Anche Adua Del Vesco, dopo il commovente coming out, ha confessato con gli occhi lucidi di essere finalmente felice: “Ora è libero”.