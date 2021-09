Adriana Volpe, i rapporti con Sonia Bruganelli: “Siamo due donne alfa”

Dopo le voci di presunti dissapori e antipatie che si sono fatte strada dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha voluto mettere in chiaro quali sono i rapporti con Sonia Bruganelli, sua collega opinionista nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Le due opinioniste infatti hanno dimostrato, sin dallo scorso appuntamento del GF Vip, di essere determinate e senza peli sulla lingua, alimentando le indiscrezioni che tra le donne, fuori dal programma, non scorra buon sangue. Niente di più falso: ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, il format web del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò, la Volpe ha deciso di mettere a tacere ogni gossip e chiarire come stanno le cose con la collega Sonia.

Ciò che conta per me è avere un rapporto bellissimo fuori dagli studi. Ci siamo supportate prima di andare in diretta, ci siamo date dei consigli, abbiamo brindato.

Nessun attrito quindi tra le due opinioniste scelte da Alfonso Signorini per la sesta edizione del GF Vip, anche se la Volpe non ha potuto fare a meno di notare i loro caratteri diversi:

È ovvio che quando scendiamo in campo abbiamo personalità e reazioni diverse in puntata! Ovviamente commenteremo tutto in maniera diversa, altrimenti saremmo copie. Siamo due donne alfa, molto toste ed è bellissimo che ci sia un confronto diretto! Direi che questo friccicore è bello, no? Io auspico che si possa anche accentuare tutto questo. Sono certissima che avremo due prospettive diverse, ma penso sia positivo e interessante. Se tenterò di conquistarla? Ma spero di averlo già fatto.