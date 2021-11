GF Vip, l’emozionante sorpresa per Davide: tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Il GF Vip 6 procede tra litigi, love story (o presunte tali) e personaggi che sembrano fare di tutto per stare al centro dell’attenzione. Del resto sono le regole del gioco: a due mesi dall’ingresso nella Casa più spiata d’Italia, i Vipponi di Alfonso Signorini iniziano a sgomitare per ritagliarsi un posto in finale. Anche se – come ha confermato il conduttore in diretta – questa sarà un’edizione da record con la finalissima prevista niente meno che il 14 marzo 2022. Intanto (e per fortuna) il GF Vip ci sta regalando anche qualche momento di vero sentimento ed emozione, come la sorpresa inaspettata a Davide Silvestri che ci ha fatto battere il cuore all’impazzata.

Davide Silvestri e la sorpresa della fidanzata Alessia

Questa volta iniziamo dalla fine (o quasi). Merita sicuramente un posto d’onore tra i momenti clou della diciottesima puntata del GF Vip 6 un episodio che è avvenuto quasi a conclusione della serata. Avevamo già apprezzato Davide Silvestri in diverse occasioni, lui che ha sempre un atteggiamento misurato e che cerca di mantenere gli equilibri tra i concorrenti. Cosa che alcuni, a dirla tutta, percepiscono come una strategia vincente (del resto, il reality è sempre un gioco a premi).

Questa volta, però, il bell’attore dalla faccia d’angelo ha ricevuto una sorpresa inaspettata, che lo ha emozionato come solo era riuscito a fare il papà con la video-dedica di qualche puntata fa. Dapprima Alfonso Signorini gli ha fatto recapitare una scatola, che conteneva un foulard (che a lui piacciono tanto) della fidanzata Alessia. Silvestri ha chiesto a più riprese di poterla vedere almeno per qualche minuto, ma niente.

Poi il colpo di scena. Una freezata generale ed ecco far capolino la bella Alessia in giardino, alla presenza di tutti i Vipponi. Un momento emozionante con un Davide Silvestri che non è riuscito a trattenere le lacrime di fronte al grande amore della sua vita. “Voglio ringraziarti perché mostri i tuoi valori tutti i giorni e mi riempi il cuore di felicità. Fuori continuiamo a seguirti e ti amiamo tutti”, gli ha detto con il cuore in mano. Lui, in tutta risposta, le ha fatto una dichiarazione di quelle che si vedono solo nei film: “Tu sei la più bella del mondo. Mi manchi davvero tantissimo, ti penso sempre.(…) Io devo dirti una cosa che per me è importantissima, che non vedevo l’ora di dirti.(…) È come se fosse una promessa di matrimonio: Lilì, ti amo da impazzire!”. E la lacrimuccia è servita.

Signorini bacchetta Lulù per la storia con Manuel

La liaison tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo ormai sta assumendo toni grotteschi. E probabilmente anche lo stesso Alfonso Signorini se ne è reso conto, al punto da bacchettare in diretta la principessa, rea di aver esagerato con il nuotatore. I due giovani hanno vissuto un continuo tira e molla e Manuel, che all’inizio sembrava ricambiare il sentimento di Lulù, in settimana ha deciso di chiudere definitivamente.

Manuel è uscito davvero provato dall’insistenza della principessa, così Signorini ha voluto mettere le cose in chiaro: “A volte sembra che tu non voglia ascoltare: ti sei innamorata di una persona che, contro la sua volontà, vive una vita che non vorrebbe vivere e gli porta ad avere scontri che non vorrebbe. Con una persona che vive in quella situazione bisogna avere il massimo rispetto, se ti dice lasciami in pace devi farlo”. Lei si è arrabbiata, Manuel ha cercato di giustificarsi, Alfonso ha rincarato la dose parlando di “stalking”. Una scena che non ci è proprio piaciuta.

L’amicizia esplosiva tra Giucas e la Cipriani

Emozioni, drammi ma anche momenti di puro divertimento. Come l’ennesimo che ci è stato donato dalla “strana coppia” formata da Giucas Casella e Francesca Cipriani, che inaspettatamente hanno cucito un bellissimo legame all’interno della Casa più spiata d’Italia. Grazie a loro il GF Vip 6 ha una marcia in più e Signorini, non a caso, ha voluto dedicare loro un momento durante la diretta.

Momento che è diventato occasione per la Cipriani per vendicarsi di Giucas, che in settimana aveva osato tagliarle una ciocca di capelli, scatenando le ire della showgirl. Neanche a dirlo, Signorini le ha procurato una forbice gigante (rigorosamente rosa shocking) e alla fine tutto si è compiuto. “Chi la fa l’aspetti!”, ha tuonato Francesca. E il povero Giucas è tornato al suo posto con qualche capello (tinto) in meno.