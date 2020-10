GF Vip 2020, la De Blanck si arrabbia e la Pepe litiga dietro le quinte: pagelle ottava puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Chiarimenti, incontri importanti e lacrime: l’ottava puntata del GF Vip è stata particolarmente emozionante e ricca di momenti cult. Patrizia De Blanck si è scontrata con la Marchesa d’Aragona, mentre Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi sono stati al centro dell’ennesimo tentativo di chiarimento. Emozioni forti anche per Myriam Catania, che ha incontrato il compagno Quentin e ha raccontato l’amore (finito) per Luca Argentero.

Ecco dunque le pagelle dell’ottava puntata del GF Vip con i momenti cult della serata.

PATRIZIA DE BLANCK – Sopra le righe, certo, ma anche incredibilmente vera e schietta, Patrizia De Blanck è uno dei personaggi più amati del GF Vip. Epico lo scontro con la Marchesa d’Aragona organizzato nel giardino della Casa con tanto di guardie del corpo (Andrea Zelletta e Enock Barwuah) per evitare un contatto fisico fra le due. Il motivo del contendere, come sempre, è la nobiltà di entrambe. “Da un mese che dalla Barbara D’Urso non si parla che della tua fasulla nobiltà – ha spiegato Daniela Del Secco -. […] I più grandi esperti sono andati a dire che non sei contessa. Tu non hai fatto altro che infamare la mia persona. Cerca di evitare di usare questo linguaggio scatologico”. Immediata la risposta della De Blanck, che non è rimasta in silenzio: “Sono commossa fino all’osso ma piangere non posso. Non toccare la mia famiglia. Tu la mia famiglia non la tocchi. Il fratello della madre di mio padre è stato presidente di Cuba. C’è un proverbio che dice: raglio d’asino non giunge al cielo. Io non ti ho infamato, ho solo detto che ti chiami Del Secco e che il cognome D’Aragona l’hai rubato al mio amico D’Aragona che è marchese”. Forse il linguaggio di Patrizia non sarà sempre appropriato, ma piace proprio perché esula da alcuni schemi. VOTO: 7.

ADUA DEL VESCO – Difficile definire l’attrice che, una puntata dopo l’altra, ha cambiato spesso le carte in tavola, passando dalle lacrime alle accuse, da vittima a carnefice. La vicenda con Massimiliano Morra nel frattempo ha assunto i contorni di una soap, con colpi di scena e segreti fra cui è difficile districarsi. Adua afferma di non aver mai parlato della presunta omosessualità dell’attore, Tommaso Zorzi afferma il contrario, mentre Morra sembra più propenso a credere alla collega. Il cerchio, purtroppo, non si è chiuso nemmeno nell’ottava puntata del GF Vip. “Non ho detto quello che tu stai dicendo, non è andata così e io non voglio più parlare di lui – ha tuonato Adua Del Vesco -, gli ho già chiesto scusa, ho sbagliato e non voglio mancargli di rispetto”. Tommaso ha replicato: “Quando io ho detto questa cosa e sarei un pazzo a dire certe cose è perché è successo. Che motivo avevo di inventarmelo? Poi lei ha ammesso che ci eravamo visti in albergo, tutto quello che poi hai negato lo hai dovuto ammettere”. Poca chiarezza e una fiction nel reality che forse ha un po’ stancato. VOTO: 5.

FRANCESCA PEPE – Rivelazione di questo GF Vip, Francesca Pepe non ha deluso le aspettative dopo la sua uscita, a sorpresa, dal reality. La modella non entrerà di nuovo nella Casa di Cinecittà, ma al suo ingresso in studio ha sorpreso tutti, rivelando di aver litigato dietro le quinte con un’autrice dello show. “Ti sei fatta attendere”, ha scherzato Signorini e lei ha risposto: “Ho litigato con un’autrice del programma, mi ha urlato addosso e una cosa che non sopporto è la mancanza di rispetto, non dico che stavamo arrivando alle mani, ma quasi”. La Pepe è così schietta (e a volte scomoda) da risultare comunque simpatica. Di sicuro sentiremo ancora parlare di lei. VOTO: 7.

MYRIAM CATANIA – Emarginata dal gruppo e in nomination, Myriam Catania si è raccontata senza filtri. L’attrice ha ricordato l’incidente, l’amore per Luca Argentero, il divorzio e la rinascita grazie al compagno Quentin. Il pubblicitario francese, che nei giorni scorsi le aveva fatto la proposta di nozze, è apparso nel giardino della Casa del GF Vip, emozionando Myriam. “Sei bellissima e fantastica, ho promesso di non baciarti, ma è una tortura – ha detto -. Ti aspettiamo”. VOTO: 9.

ELISABETTA GREGORACI – Tutt’altro che stratega, Elisabetta non ha giocato con i sentimenti di Pierpaolo Pretelli nei suoi confronti, ma nell’ottava puntata del GF Vip ha svelato qualcosa sulla sua vita privata. “Io e te siamo amici speciali e non c’è mai stato niente di più – ha detto all’ex velino di Striscia la Notizia -. Fuori dalla Casa ci sono persone che mi pensano e io sono felice di questo. Non mi piace parlare della mia vita privata e sono entrata da single. Però penso di sapere chi è quella persona che ha mandato l’aereo. I gesti, i dettagli sono però per me molto importanti. L’aereo mi ha fatto piacere. Se mi piace Pierpaolo? Certo, è un bravissimo ragazzo. Però non mi è scattata quella cosa”. VOTO: 9.