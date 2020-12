GF Vip 2020, Nardi squalificato, Zorzi show: le pagelle della ventisettesima puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Continua l’avventura del GF Vip con una ventisettesima puntata segnata dall’espulsione di Filippo Nardi per le frasi volgari su Maria Teresa Ruta e dall’ingresso di nuovi concorrenti. Il reality supererà le feste e la Casa si sta popolando di nuovi inquilini, con dinamiche di gioco sempre più avvincenti. L’addio di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, due concorrenti molto forti, non è pesato grazie alla capacità di Signorini di arricchire il cast in modo intelligente.

Scopriamo insieme le pagelle della ventisettesima puntata del GF Vip.

ALFONSO SIGNORINI – Sta facendo la storia della tv con questo GF Vip, dimostrando anche la sua capacità di cogliere i desideri del pubblico. Abile nel toccare i tasti giusti per raccontare le storie dei concorrenti, ha creato un cast perfetto che si arricchisce ogni settimana, creando sempre nuove dinamiche e scongiurando il rischio di annoiarsi. Un grande salto di qualità per Alfonso che da opinionista del GF Vip si è trasformato nel protagonista, dimostrando un enorme bravura come conduttore, senza far rimpiangere Ilary Blasi. Ormai il GF Vip è il suo programma! VOTO: 9.

FILIPPO NARDI – La sua espulsione dal GF Vip era inevitabile dopo le frasi sessiste e volgari pronunciate nei confronti di Maria Teresa Ruta. Di fronte all’evidenza però Nardi non è apparso poi molto dispiaciuto e ha provato a giustificarsi parlando di “goliardia”, arrivando persino a offendersi. “Sono basito. Non me ne sono accorto”, ha detto inizialmente quando Signorini ha affrontato l’argomento. Dopo aver visto il video che ha suscitato polemiche, Filippo ha detto: “Non ha a che fare con la violenza o lo stupro. A me è stato fatto diverse volte in collegio”. Il conduttore però l’ha fermato, ribadendo con forza la sua posizione: “A me sembra una c****ta anche se l’hai fatto in collegio, è una trasmissione televisiva non una caserma. Approfittare del fatto che una donna dorma, per dirle ‘Io le appoggerei…’ e non ripeto la parola, non è una forma di violenza questa? È una forma di voler essere consenzienti a certe porcate? Io non ci trovo niente di scherzoso”. Poco dopo Nardi ha chiesto scusa sia a Guenda Goria che a Maria Teresa Ruta: “Evidentemente ho offeso qualcuno e chiedo umilmente scusa – ha detto -. Forse ho esagerato ma sempre in buona fede con il mio umorismo che non viene capito. Ma che si dica sessista, mi urta un po’. Era un momento goliardico”. A volte la pezza è peggio del buco. VOTO: 3.

DAYANE MELLO E ROSALINDA – Un’amicizia forte e vera fra due donne, qualcosa a cui siamo poco abituati in tv. Le due concorrenti sin dal primo ingresso hanno creato un legame indissolubile fatto di confidenze e di sostegno reciproco. “Vi volete un bene dell’anima. Ti sei lasciata scappare che quello che vi lega è un amore vero, hai detto di esserti innamorata di lei – ha commentato Signorini parlando con Adua Del Vesco -. Vi vediamo cercarvi, il contatto fisico, vi toccate, vi baciate. È un bel rapporto di complicità al femminile a cui siamo poco abituati. In questo Grande Fratello le donne sono complici e si amano. Ma come tutte le coppie affettuose di amiche c’è anche un po’ di gelosia”. Qualunque sia il sentimento che unisce Rosalinda e Dayane Mello, di certo è forte e continuerà anche dopo la fine del reality. “Innamorata è una parola grossa. La amo tantissimo, è un amore che non ho mai provato verso un’amica – ha ammesso Dayane -. Due donne possono volersi bene. Non so se è perché mi manca tanto mia figlia, per lei provo un senso di protezione. Ho bisogno di toccarla, baciarla, di contatto. Una volta che sarà finito questo percorso, nella sua vita ci sarò”. Una complicità bella fra donne che sanno essere forti, ma che non hanno paura di mostrare le loro fragilità. VOTO: 8.

TOMMASO ZORZI – Resta senza ombra di dubbio uno dei personaggi rivelazione di questo GF Vip. Non nasconde le sue debolezze, ma è anche capace di un’ironia tagliente. Fra i momenti più divertenti della ventisettesima puntata c’è stato proprio l’incontro di Zorzi e Stefania Orlando con Cecilia Capriotti, nuova concorrente. La showgirl è stata accolta – su richiesta di Signorini – non proprio bene con Stefania e Tommaso che si sono lasciati andare a commenti perfidi. “Com’è invecchiata male la Yespica – ha detto Zorzi -. Noi ce la siamo meritata la casa, non è che può arrivare la prima sgallettata ed entrare. Secondo me, una settimana nel cucurio tempra. La facciamo uscire il 25 dicembre mattina. Pela le patate per il timballo di Natale”. La Orlando ha poi aggiunto: “Chi è? Ha un vestito dei cinesi. Poi con quei bracciali finti. Non è la Gregoraci, lo so, si capisce”. Cecilia Capriotti ha quindi replicato: “Alfonso, per carità una cattiveria, io me ne vado” e Signorini le ha finalmente spiegato che si trattava di uno scherzo. L’ironia è un’arma potentissima e Tommaso sa come usarla. VOTO: 7.