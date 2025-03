George Clooney ha deciso d'organizzare un evento a Villa Oleandra e dintorni per raccogliere dei fondi ma la cifra richiesta per partecipare è esorbitante

Fonte: IPA George Clooney

George Clooney è un amante dell’Italia e, in particolare, di una zona del Bel Paese sempre molto amata dai turisti. Si tratta del Lago di Como, dove il divo di Hollywood ha acquistato una dimora meravigliosa: Villa Oleandra. La favolosa casa dell’attore è da sempre al centro della curiosità dei suoi numerosi ammiratori e, adesso, i tanti curiosi che vorrebbero passare del tempo all’interno delle sue mura potranno vedere il loro sogno esaudito, visto che George Clooney ha deciso di aprire le porte di Villa Oleandra per un evento molto speciale.

Il divo di Hollywood e la moglie hanno deciso di mettersi a disposizione per cinque giorni di eventi indimenticabili all’insegna della solidarietà proprio nella loro villa da sogno e nei dintorni. La cifra per partecipare all’iniziativa è, però, da capogiro.

George Clooney, l’evento di beneficenza

George Clooney è da sempre impegnato, insieme alla moglie Amal Alamuddin, in cause benefiche importanti, che lo vedono in prima linea e, anche stavolta, l’attore ha deciso di adoperarsi in prima persona per una raccolta fondi molto importante. L’artista, infatti, ha deciso di mettere a disposizione la sua splendida villa sul Lago di Como per 5 giorni all’insegna della solidarietà, in favore del diritto alla giustizia per tutti.

George e Amal Clooney hanno deciso d’organizzare, quindi, un vero e proprio soggiorno sulle sponde del Lago di Como, con la possibilità di passare del tempo con loro e di prendere parte a degli eventi che avranno luogo all’interno della sua Villa Oleandra. Per partecipare a quest’evento imperdibile, però, il costo è piuttosto importante, visto che è necessario sborsare ben 160.000 euro a persona. Ma la cifra da impegnare per l’evento è, in realtà, ancora maggiore visto che dovranno aggiungersi anche circa 60.000 euro di donazioni, per un totale di circa 220.000 euro totale a persona per prendere parte all’iniziativa.

Un totale piuttosto importante, ma che è giustificato da un programma davvero esclusivo. A partecipare infatti saranno solo 16 fortunati che verranno scelti in basse alle donazioni che offriranno. I fortunati prescelti potranno passare del tempo con l’amata coppia, conoscerli personalmente e partecipare a degli eventi a Villa Oleandra.

Il programma dell’evento

George e Amal Clooney parteciperanno in prima persona a un evento organizzato dalla loro fondazione, la Clooney Foundation for Justice, che avrà luogo nella zona del Lago di Como la prossima estate per raccogliere fondi per garantire il diritto alla giustizia, fornendo assistenza legale gratuita in difesa dei diritti delle donne, delle minoranze e di coloro che sono vittime di crimini di guerra.

La coppia ha selezionato l’agenzia Satopia Travel per occuparsi dell’evento, che prevede un ricevimento di benvenuto nei giardini di Villa Oleandra la prima sera con la presenza dei coniugi Clooney e un soggiorno in una degli hotel di lusso più belli del mondo. Nei giorni seguenti i 16 partecipanti all’iniziativa saranno protagonisti di una festa, di gite in barca, di tour esclusivi e potranno partecipare alle riunioni e alle cene della fondazione. Ma ancora ai sostenitori dell’iniziativa verrà data l’opportunità di assistere a uno spettacolo privato nel Teatro Sociale di Como. Un’opportunità unica, quindi, per chi se lo può permettere, e sogna di passare del tempo con uno degli attori più amati di Hollywood.