Game of Games, quando tornerà in onda lo show di Simona Ventura

Game of Games tornerà presto sul piccolo schermo. A causa degli ascolti non proprio fortunati (e al di sotto delle aspettative) lo show che ha visto il ritorno in tv di Simona Ventura era stato momentaneamente sospeso dal palinsesto Rai. Sospeso non cancellato, appunto.

Sembra che finalmente le ultime tre puntate abbiano trovato una collocazione. Com’era prevedibile per risollevare le sorti del programma è stato attuato un cambio radicale di messa in onda, nella speranza che la nuova serata assegnata premi il game show della Ventura in termini di ascolti. Se fino a qualche giorno fa era incerto il destino di Game of Games, TvBlog in queste ore ha dato qualche anticipazione in merito.

Game of Games non andrà più in onda il mercoledì in prima serata su Rai 2, giorno che si è dimostrato non congeniale per il programma anche a causa della diretta concorrenza di Federica Sciarelli, che con il suo Chi l’ha visto? e i servizi sul caso Denise Pipitone ha letteralmente monopolizzato gli ascolti. Il programma della Ventura sarà spostato al martedì sera, sempre su Rai 2, ma potremo vederlo solo a partire dal 25 maggio.

I fan di Simona Ventura dovranno attendere la conclusione del varietà Un’ora sola vi vorrei che vede al timone Enrico Brignano. L’attore romano già nella prima edizione, andata in onda nell’autunno 2020, aveva conquistato il pubblico a suon di risate, racconti personali e tanti graditissimi ospiti pronti a mettersi in gioco al suo fianco. Per questo motivo la Rai ha deciso di riproporre la medesima formula più che vincente e, di fatto, sta confermando non solo ascolti eccellenti ma anche l’incredibile talento di un Brignano al massimo delle sue energie.

Non è un periodo di certo facile per Simona Ventura. Game of Games avrebbe dovuto rappresentare non solo il suo ritorno sul piccolo schermo, ma anche una rivincita personale. La spumeggiante Super Simo ha avuto a che fare personalmente con il Covid 19, che ha colpito sia lei che l’amato compagno Giovanni Terzi, costringendola a mettere in standby i suoi progetti televisivi (inclusa la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 in qualità di super ospite). Anche per questo motivo aveva iniziato questa nuova avventura al massimo delle energie, con il piglio che da sempre la rende cara al pubblico. Adesso potrà portarla al termine.