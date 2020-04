Gabriel Garko a 14 anni su Instagram: quanto è cambiato

editato in: da

A 14 anni Gabriel Garko era già bellissimo: lo testimonia una foto postata dall’attore su Instagram che ha entusiasmato i follower. Considerato il re incontrastato delle fiction, Garko, nato Dario Gabriel Oliviero, ha alle spalle una lunga carriera segnata da successi e fama.

Classe 1972, è giovanissimo quando vince il titolo di Il più bello d’Italia. Corpo statuario (è alto 1,92 cm) e sguardo intenso, ci mette poco a farsi notare e nel periodo successivo diventa una star dei fotoromanzi. Nel 1995 esordisce al cinema con Troppo caldo, accanto a Francesca Dellera e partecipa al Festival del cinema di Venezia. In seguito arrivano le fiction, da Villa Ada a Il Bello delle Donne, sino alla sua consacrazione televisiva con L’Onore e il Rispetto.

Vita e fiction nella sua esistenza si intrecciano. Vive un’intensa love story con Eva Grimaldi, che ancora oggi è una sua amica insieme alla moglie Imma Battaglia. Nel suo curriculum sentimentale anche Cosima Coppola, Manuela Arcuri, Adua Del Vesco e Serena Autieri, tutte colleghe di set. Chi lo conosce afferma che, oltre alla bellezza, Gabriel ha anche un animo gentile e profondo.

Oggi che ha 47 anni, l’attore ha scelto di allontanarsi dalle luci dello spettacolo per dedicarsi alle sue passioni. Vive a Zagarolo, in una splendida villa insieme ai suoi cani e gatti. Accanto a lui gli amici di sempre: l’ex Eva Grimaldi e Gabriele Rossi, conosciuto sul set de L’Onore e il Rispetto. Molto attivo su Instagram, l’attore in questi giorni ha postato uno scatto che racconta il suo passato.

“Stando a casa… trovi di tutto. Foto di quando avevo 14 anni”, ha scritto pubblicando un’immagine in cui è giovanissimo, già bello e sorridente. “Che bello!”, ha commentato Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova e amica dell’attore. Tanti altri follower si sono complimentati con la star della tv. “Sempre bellissimo!”, si legge oppure “Bisognerebbe clonarti”, “Meraviglioso”.

Da allora Garko è molto cambiato, con l’età il suo volto è maturato, ma c’è anche chi, su Instagram, parla di “ritocchini”. Una possibilità che l’attore ha sempre negato e insinuazioni che lo fanno molto soffrire. “La mazzata più forte l’ho avuta quando mi hanno detto che mi ero rifatto – aveva confessato qualche tempo fa a Verissimo -. Sono cosciente del mio aspetto fisico e so che sono arrivato al successo grazie al mio aspetto fisico, e lì pensavo di essere inattaccabile. Invece non è stato così”.