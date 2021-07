Francesco Gabbani operato alle corde vocali: “Adesso è tutto passato”

editato in: da

Francesco Gabbani ha svelato con un post su Instagram di essersi sottoposto nelle scorse ore a un intervento alle corde vocali. Niente di preoccupante per fortuna e, per sua stessa ammissione, il peggio è passato e adesso è pronto e carico più che mai per tornare a calcare i palcoscenici italiani con i grandi successi che lo hanno reso caro al pubblico.

Per uno come lui la voce non è solo un semplice strumento, ma una vera e propria ragione di vita. Perciò possiamo immaginare quanto sia stato grande il timore per l’esito dell’intervento, affidato a una clinica di Amburgo. Dalle immagini condivise da Francesco Gabbani traspare comunque tutta la gioia per il buon esito e il cantautore ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute:

“Adesso che è tutto passato posso finalmente dirvelo. Il giorno dopo il concerto all’Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali. La magica esperienza dell’Arena mi ha dato la giusta grinta per affrontare al meglio l’operazione e l’annuncio dei live di Milano e Roma mi ha spronato nella riabilitazione. Un grazie di cuore al professor Fussi che con tutta la sua esperienza e professionalità mi ha seguito in questo percorso! Ora sto davvero alla grande! Per questo non vedo l’ora di tornare a cantare insieme a tutti voi!”

Il peggio è passato e adesso l’energico Francesco Gabbani – noto per grandi successi sanremesi come Amen, Occidentali’s Karma (con cui non solo ha vinto il Festival ma ha anche partecipato all’Eurovision Song Contest nel 2017) e Viceversa – si prepara a tornare in scena. Perché in fondo le performance live e il contatto con il pubblico sono la vera linfa vitale per qualsiasi cantante.

Su Instagram non sono mancati i commenti di amici e fan (famosi e non), come quello del conduttore radiofonico Chicco Giuliani e dell’attore Paolo Conticini, e ancora quelli del cantante Ghemon e del presentatore Carlo Conti. Ma a risaltare è sicuramente il breve ma sentito commento della straordinaria Ornella Vanoni (due cuoricini con una fiamma al centro) con la quale Gabbani ha condiviso il palcoscenico dell’ultima edizione del Festival di Sanremo in un “fuori concorso” davvero speciale.

È rimasta nel cuore di tutti la performance della Vanoni sulle note di Un sorriso dentro al pianto, scritta insieme al collega Pacifico. Un bel regalo nella serata finale di uno dei Festival più amati di sempre, che ha visto trionfare i Måneskin.