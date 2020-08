Francesco Facchinetti, ladri in casa: “Mia moglie è stata male per giorni”

editato in: da

Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Faissol rivelano in tv di essere stati vittime di una banda di ladri che ha fatto irruzione nella loro villa. La coppia si è sposata nel 2014 e ha due figli, Leone e Lavinia. L’ex modella ha anche un’altra figlia, Charlotte, frutto di una precedente unione, mentre Francesco è papà di Mia, nata dal legame con Alessia Marcuzzi.

Molto attivi su Instagram, dal 12 aprile sono i protagonisti di una serie tv intitolata The Facchinettis in cui raccontano la loro vita, fra momenti divertenti, commozione, ma anche attimi di paura. Come quella provata quando alcuni ladri si sono introdotti nella loro abitazione. “In casa mia c’è una panic room – ha spiegato Francesco Facchinetti -. Quando abbiamo sentito i rumori, la prima cosa che abbiamo fatto è andare lì. Quando ero giù, avevo in mano un’arma e ho cercato di dare un’arma anche a mia moglie”.

“Per chi non ha mai sparato, prendere un’arma in mano non è una cosa semplice – ha aggiunto -. Ma se entri in casa mia e minacci le persone che amo, io reagisco. Non posso correre il rischio che succeda qualcosa a mia moglie o ai miei figli. Lo so che è un messaggio forte ma questo è il mio pensiero”.

Affermazioni che hanno sollevato non poche critiche in rete, da chi non condivide il concetto di “giustizia fa da te”, ma che non hanno impedito al produttore di sostenere la sua tesi.

Facchinetti ha poi raccontato lo shock vissuto da Wilma Helena Faissol, postando delle immagini in cui la donna è visibilmente provata: “Mia moglie sconvolta che gira per casa con un coltello in mano – ha raccontato -. Non ha dormito per giorni e ha vomitato tutto quello che mangiava per una settimana”.

Innamoratissimi e divertenti, Wilma e Francesco definiscono la loro una famiglia allargata “imperfetta, ma perfetta“. Non a caso la fashion blogger ha uno splendido rapporto con Alessia Marcuzzi, ex compagna di Facchinetti, oggi sposata con Paolo Calabresi Marconi. Il figlio di Roby dei Pooh ha svelato di aver conosciuto in chat la futura moglie. “All’epoca flirtavo con tutte – ha spiegato – . Così mi sono messo a flirtare anche con lei raccontandole e facendo cose incredibili […] La nostra famiglia è molto colorata, inusuale. Superiamo le difficoltà e la nostra è senza ombra di dubbio una famiglia allargata”.