Francesca Tocca, Raimondo Todaro parla del loro rapporto dopo la fine del matrimonio

Fa ancora parlare la fine del matrimonio di Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Ma, al contrario di quanto si possa immaginare, fa parlare in senso positivo, perché non capita così spesso che due ex coniugi siano così contenti delle scelte dell’altro.

Eppure, per Todaro e la Tocca è proprio così. Entrambi si augurano ogni bene e a confermarlo è una nuova intervista di Raimondo Todaro, concessa al magazine Visto, dove torna proprio a parlare del suo legame con la Tocca.

Per la prima volta, Todaro svela un retroscena che, per quanto fosse chiaro a tutti, non era mai stato davvero reso noto. Il ballerino ha dichiarato che i due hanno deciso di comune accordo di non parlare della fine della loro relazione, avvenuta molti mesi prima rispetto a quando è stata annunciata:

Io e Francesca abbiamo scelto di non parlare delle fine del matrimonio, se non dopo parecchi mesi. Io poi ho scelto di farlo su Instagram in occasione di quello che sarebbe stato il nostro anniversario. Quello che penso l’ho scritto lì. Saremo sempre una famiglia. Il sentimento che ci legava prima, ci lega ancora. Solo che è cambiato

La dedica fatta da Todaro il giorno dell’anniversario è stato un momento spartiacque: fino a poco prima, infatti, il pubblico pensava che la Tocca gli fosse stata infedele, visto il feeling, poi divenuto amore, tra lei e il ballerino Valentin Dumitru. Riguardo a questo Todaro ha dichiarato a Visto:

Ammetto che leggere notizie false su di noi mi ha ferito, perché nel 99% dei casi si trattava di falsità. Volevo replicare, ma il buon senso ha avuto la meglio.

E adesso? Adesso il loro rapporto è comunque complice e molto stretto. I due si sono amati per molti anni e Todaro ha voluto precisare che affetto e stima non si sono mai esauriti, probabilmente anche per il fatto che entrambi sono sempre stati trasparenti l’uno con l’altra. Ciò che desiderano di più è il benessere per la figlia, che continueranno a coltivare da bravi genitori, rispettandosi e volendosi bene fino alla fine dei loro giorni.