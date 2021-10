Francesca Tocca e l’amore con Todaro: “Maria mi è stata vicina”

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, storia di un amore finito

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono ufficialmente tornati insieme: l’insegnante di danza e la storica ballerina di Amici sembrano aver messo una pietra sopra al loro turbolento passato, rimettendo insieme i pezzi della loro storia d’amore. A confermare il ritorno di fiamma un bacio che i due si sono scambiati durante l’ultimo speciale della domenica pomeriggio del talent show, che ha segnato ufficialmente la loro riappacificazione.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, il racconto del loro amore

I due ballerini hanno deciso di raccontare maggiori dettagli sul loro amore, confessandosi tra le pagine del settimanale Chi. La Tocca e Todaro si erano separati un anno e mezzo fa, quando tra la ballerina e l’allora allievo di Amici Valentin Dumitru era nata una liason, fatta di alti e bassi.

Poi questa estate è arrivato il riavvicinamento con Todaro, come ha raccontato la Tocca al settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Non c’è stato un momento preciso. E poi all’inizio dicevo: ‘Dopo tutto quello che è capitato, che è stato detto e scritto, non torneremo insieme’. A un certo punto, però, mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a Raimondo”.

Del resto Raimondo e Francesca non si sono mai detti addio e non si sono lasciati mai in maniera definitiva: semplicemente, ad un certo punto, hanno capito che qualcosa non andava bene e si sono presi un periodo di pausa, e anche quando tra di loro si è intromesso Valentin, il loro legame non si è mai spezzato. “È stato intelligente, per niente permaloso, lui aveva le armi per ferirmi e non le ha usate”.

Francesca Tocca, Maria De Filippi e la sua vicinanza

La fine del matrimonio tra i due ballerini catanesi aveva lasciato di stucco i fan, che avevano sempre creduto nel loro amore: i due, dopo essersi conosciuti e innamorati, avevano deciso di costruire la loro famiglia. Nel 2013, così, sono diventati genitori di Jasmine, a cui ha fatto seguito, un anno dopo, il matrimonio. Nulla aveva intaccato la loro storia, fino al 2019, quando si sono allontanati.

Eppure per il bene della piccola i due hanno rivelato di essersi visti sempre, praticamente ogni giorno: “Magari pranzavamo insieme, magari restavamo abbracciati per 25 minuti, magari ci facevamo coraggio”. La ballerina ha voluto poi ringraziare Maria De Filippi, che non l’ha mai abbandonata: “Ha fatto ben di più, mi è sempre stata vicino, anche se avevo fatto degli sbagli, ecco, lei anche da lontano, mi è stata vicino. E non mi ha mai giudicato“.

Nonostante la rottura tra loro c’è sempre stato un legame che andava oltre tutto, ha assicurato Todaro: “Nel 2020 mi hanno operato d’urgenza, doveva essere una semplice appendicite, è stato ben di più: ho passato sette giorni in ospedale e Francesca, anche se non stavamo insieme, mi ha detto: ‘Sono io la moglie, sto io con te in ospedale’. E ha lasciato la clinica quando l’ho lasciata io”.