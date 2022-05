Francesca Neri, perché i suoi no a Sanremo fanno scalpore

Ospite di Pierluigi Diaco a Ti Sento, Francesca Neri ha svelato alcuni dettagli sul suo passato. Chiunque, invitato sul palco di Sanremo, vorrebbe accettare. Ma c’è anche chi non riesce a sopportare la pressione della kermesse: ogni errore potrebbe costare caro. Ed è il motivo per cui lo stesso Checco Zalone ha impiegato anni prima di decidere di calcare il palco del Festival. Eppure, i rifiuti della Neri stanno facendo scalpore. Perché?

Francesca Neri ha detto di no a Sanremo per due volte

Sanremo è un palco “difficilissimo”. Non è solo apparenza, ma è anche e soprattutto sostanza: avere qualcosa da dire, da mostrare, per convincere il pubblico in platea e gli spettatori da casa. Nel corso del programma di Pierluigi Diaco, la Neri ha svelato di aver rifiutato di andare a Sanremo, e più di una volta. Da giovanissima, infatti, ha detto di no proprio a Pippo Baudo.

“Se in questo momento fosse all’ascolto il Direttore Artistico di Sanremo, Amadeus, e ti chiedesse per la prossima edizione di fare una serata, prenderesti in considerazione la proposta?” Alla domanda di Diaco è seguita una risposta che nessuno si sarebbe mai aspettato. “Mi fa ridere perché in passato me l’hanno proposto più volte. Pippo Baudo, quand’ero proprio giovanissima, e avevo appena fatto L’età di Lulù. Ho detto di no“.

E non è stata nemmeno l’unica volta. Infatti, la Neri ha raccontato: “Poi, va bè, insomma, un’altra volta e ho detto di no”. Per la seconda proposta, tuttavia, non ha voluto dire il nome del conduttore. “A Baudo ho detto di no, però ne abbiamo parlato e ha capito. Sì, però, è chiaro che ci sono delle cose che io non potrei fare, che non avrei saputo fare. A Sanremo ho detto di no perché avevo appena iniziato a fare l’attrice. Per me non esisteva, non mi sentivo all’altezza. Che cosa andavo a fare?”

Perché il rifiuto suscita scalpore?

La Neri, dobbiamo dirlo, ha risposto con sincerità: un’attrice che è sempre stata schietta e diretta. Del resto, il suo pensiero non è nemmeno sbagliato. Perché sforzarsi di prendere parte a qualcosa che si reputa fin troppo grande? Invece di un’esperienza può trasformarsi in un incubo: quel palco, che ha accolto nel corso degli anni alcune delle star italiane e internazionali più influenti, non è così semplice da calcare. Può infatti generare dei dubbi, delle domande, e soprattutto delle paure di non essere all’altezza, proprio come è stato per la Neri.

Quei “no” netti e secchi fanno scalpore. C’è chi vuole assolutamente sapere a chi ha detto di no per la seconda volta. O chi ancora ipotizza che sia un rifiuto recente, e dunque che abbia detto di no proprio ad Amadeus. Ma i ricami sono inutili, perché Francesca Neri non ha voluto svelarlo: potrà farlo in seguito, o forse mai, ed è una decisione da rispettare. In ogni caso, scalpore o meno, ci vuole coraggio a dire di no a un’occasione del genere, ma ancor di più a raccontarla.