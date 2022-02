Francesca Neri compie 58 anni: su Instagram si festeggia così

Francesca Neri, cosa fa oggi la moglie di Claudio Amendola

Una splendida donna, un’attrice dal talento assodato, ma anche quel dolore che l’ha colpita e di cui ha voluto parlare a cuore aperto. Francesca Neri ha 58 anni portati splendidamente, l’attrice è nata a Trento il 10 febbraio del 1964. In occasione del suo compleanno si è festeggiata su Instagram pubblicando immagini del passato, prese dal cassetto dei ricordi, due scatti amarcord e bellissimi.

Francesca Neri, come festeggia i 58 anni

Una bimba alle prese con la sua prima torta di compleanno, su cui spicca una sola candelina. E quello sguardo, inconfondibile e profondo, che è spaesato d’innanzi a qualcosa che ancora non conosce. Francesca Neri si è festeggiata così su Instagram, condividendo due immagini del passato. E se la prima la vede intenta a celebrare il compleanno, nella seconda (e dolcissima) immagine l’attrice ha la manina sporca del dolce.

A colpire sono gli occhi, l’azzurro intenso e unico dello sguardo di Francesca Neri bucava l’obiettivo ieri come oggi. E se adesso raccontano della vita dell’attrice, all’epoca erano gli occhi di chi si affacciava al mondo e viveva le prime emozionanti esperienze. Tra queste proprio quella di un compleanno da festeggiare per la prima volta.

A corredo dei due scatti Francesca Neri ha scritto: “10/02/22. Happy B Day to me”. E non sono mancati gli auguri dei fan dell’attrice e di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo.

Francesca Neri, i social

Non è da molto che Francesca Neri è approdata su Instagram, le foto condivise sono davvero poche. A partire dalla copertina del suo libro Come carne viva, edito da Rizzoli, con qualche estratto, fino a un messaggio in cui ha spiegato che si tratta del suo profilo ufficiale e di essere una neofita: “Sto ancora imparando ad usare Instagram – aveva scritto – ma vi prometto che ci riuscirò perché ci tengo tantissimo a condividere con voi questa rinascita”.

E tra i post spiccano scatti del passato, ricordi, ma anche le sue ultime interviste durante le quali ha parlato di sé a 360 gradi, compresa la malattia che l’ha colpita. Come ha fatto a dicembre ospite di Mara Venier a Domenica In. Lì ha condiviso una lezione importante sul dolore che si cela dietro la perfezione. Nel salotto domenicale ha raccontato del suo libro e ha mostrato la sua incredibile forza d’animo che le ha permesso di non cedere al dolore fisico: c’è voluto del tempo, infatti, prima che si giungesse alla diagnosi di cistite interstiziale.

Francesca Neri, carriera e amore

Una lunga carriera ricca di soddisfazioni, che l’ha vista lavorare con alcuni dei migliori registi e colleghi. Da Massimo Troisi (Pensavo fosse amore… invece era un calesse), a Carlo Verdone (Al lupo al lupo), senza dimenticare Pedro Almodovar (Carne Trémula), Cristina Comencini (Matrimoni), Francesco Nuti (Io amo Andrea) e Ridley Scott (Hannibal). Racchiudere in poche righe tutti i progetti che l’hanno vista al lavoro sarebbe difficile, come è complicato sintetizzare il grande amore che la lega dal 1998 al collega Claudio Amendola, con cui ha avuto il figlio Rocco nel 1999.

Quello che è certo è che Francesca Neri nel corso della sua lunga carriera ha lasciato un segno, importante e bellissimo, nel cinema italiano e internazionale. Un segno indelebile, grazie ai tanti personaggi che ha portato sul grande schermo e che le sono valsi premi prestigiosi.