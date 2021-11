Francesca Chillemi e Can Yaman, il gesto di lei non lascia dubbi

Venezia, Can Yaman conquista il Lido e dimentica Diletta Leotta

Da settimane non si fa altro che parlare del presunto flirt tra Francesca Chillemi e Can Yaman, compagni di set nella nuova fiction Viola come il mare che andrà in onda nel 2022. Tra i due è nata una bella complicità e recentemente sono spuntate diverse foto che ritraggono l’ex Miss Italia e l’attore turco insieme, anche lontani da telecamere e copioni.

Si è parlato di uno scatto che ritrarrebbe l’ex fidanzato di Diletta Leotta mentre esce di casa di Francesca Chillemi dopo aver trascorso la notte dall’ex Miss Italia coperto da un cappuccio per sfuggire ai paparazzi.

La verità è che la Chillemi è legata da anni a Stefano Rosso, imprenditore e dirigente sportivo nonché figlio di Renzo patron del brand Diesel. L’attrice ha postato tra le sue storie Instagram una foto del compagno con un cuore disegnato che fuga ogni dubbio: Can Yaman è solo un collega di lavoro.

Chi è Stefano Rosso, il compagno dell’ex Miss Italia

Stefano Rosso, compagno dell’attrice ed ex Miss Italia Francesca Chillemi, è nato a Marostica, provincia di Vicenza, il 1° giugno 1979. Figlio di Renzo Rosso, fondatore del brand di moda Diesel, dopo aver terminato gli studi liceali in Italia ha proseguito la sua formazione oltreoceano, trasferendosi a New York per frequentare il Fashion Institute of Technology.

L’uomo è legato sentimentalmente all’attrice dal 2015, e l’anno successivo è arrivata la loro primogenita, la piccola Rania. È stata la stessa Chillemi nel corso di un’intervista a dichiarare che il matrimonio con Stefano Rosso non è nei suoi progetti immediati. Il motivo? Con la nascita di Rania, ha già realizzato il suo sogno più grande.

Viola come il mare, la nuova fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi

Dopo essersi incontrati nell’ultima puntata della sesta stagione di Che Dio ci aiuti, Francesca Chillemi e Can Yaman tornano a lavorare insieme nella nuova serie Viola come il Mare, una produzione Lux Vide ispirata al romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini. La protagonista della storia è Viola, una giornalista romana che si trasferisce a Palermo per lavoro. Se la carriera le regala grandi soddisfazioni, nel privato una malattia degenerativa le rende impossibile ogni movimento. Inoltre la donna è affetta da un disturbo della percezione.

Nonostante i problemi, Viola si trova a indagare sull’omicidio di una ragazza siciliana di soli vent’anni. Se all’inizio le sembrerà solo un caso da seguire, ben presto si trasformerà in una questione personale. La fiction andrà in onda nei prossimi mesi su Canale Cinque: le prime puntate dovrebbero arrivare all’inizio del 2022.