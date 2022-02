Francesca Barra, su Instagram la prima foto con la figlia

Ci sono momenti di una vita che restano nell’album dei ricordi più belli. Magari sono faticosi, la stanchezza è tanta, ma quelle emozioni sono talmente preziose da voler essere conservate per sempre. E tutto questo viene fuori dall’immagine che Francesca Barra ha condiviso con i suoi follower su Instagram. Il primo scatto della figlia nata dall’amore con Claudio Santamaria.

Atena, così l’hanno chiamata, è nata i primi di febbraio. Un momento speciale per la coppia che lo aveva condiviso con i fan attraverso un post Instagram. Mamma e papà avevano dato il lieto annuncio pubblicando una foto delle tre mani e scrivendo: “È nata la nostra Atena, mamma e papà innamorati”. Ora Francesca Barra ha pubblicato la prima foto insieme alla piccola, un’immagine in bianco e nero piena di dolcezza e amore.

Francesca Barra, la foto con Atena

Lo scatto è intenso e profondo, un momento “rubato” a quegli istanti di stanchezza e felicità che sono parte dei primi mesi dopo l’arrivo di un bebè. Francesca Barra è di profilo, mentre si riposa. E la piccola Atena fa lo stesso appoggiata sul collo della mamma. C’è tanta bellezza in questa foto, anche per le parole con le quali la giornalista l’ha accompagnata: “Ti diranno: “dormi quando lei dorme”, ma è proprio in quel momento che il mondo ha bisogno dì te. Ed ecco che le tue giornate saranno scandite da microsonni che ti lasceranno un incantevole stordimento: ubriacatura di amore”.

Un messaggio bellissimo, che racconta di quella stanchezza perenne che accompagna le neo mamme, che è mista a una felicità intensa. E Francesca Barra l’ha racchiusa tutta lì, in due parole: “ubriacatura d’amore”. La giornalista ha taggato nel post anche il marito, l’attore Claudio Santamaria che l’ha condivisa nelle sue storie Instagram.

La piccola è la prima figlia della coppia, ma entrambi hanno altri figli avuti da relazioni precedenti. Francesca era già mamma di Emma Angelina, Renato e Greta, avuti dall’ex marito Marcello Molfino, mentre Claudio è papà di Emma, nata dalla relazione con Delfina Delettrez-Fendi. Con Claudio Santamaria si sono sposati due volte: la prima a Las Vegas nel 2017, poi nel 2018 in Basilicata.

Francesca Barra, il racconto del parto

Francesca Barra dopo il parto aveva raccontato qualche dettaglio della nascita della piccola Atena nelle sue storie Instagram, per condividere con i numerosi fan l’emozione di momenti speciali. Aveva scritto che le contrazioni erano durate 12 ore, seguite dal “cesareo più parto anticipato, uguale felicità alle stelle”. Nella stessa occasione aveva anche ringraziato tutti per gli auguri che aveva ricevuto. Inoltre aveva voluto raccontare qualcosa di più in merito alla scelta del nome, così sempre in una storia aveva scritto: “Atena teneva alla giustizia, alla lealtà e provava ripugnanza per ogni azione crudele”.

E l’arrivo della piccola Atena è stato motivo di una felicità immensa per la coppia, che nel passato aveva dovuto fare i conti con un immenso dolore, quello di un aborto. Anche quello lo avevano raccontato su Instagram, con parole colme di sofferenza. Un evento drammatico che non si dimentica mai, ma con cui bisogna imparare a convivere.