Barra, dedica d’amore a Santamaria: “La vita con te, una carezza”

Un anno di matrimonio: un anno di amore, di lotte, di gioie e di dolori. Sempre insieme, a fianco l’una dell’altro, anche nei momenti più bui.

È questo che celebrano oggi Francesca Barra e Claudio Santamaria, a un anno esatto dalle nozze.

La giornalista vuole festeggiare pubblicamente questi 365 giorni vissuti accanto al marito e lo fa con un dolcissimo post sul suo profilo Instagram.

La foto risale a quel giorno speciale, in cui Francesca e Claudio si sono giurati amore eterno. Nel meraviglioso scenario del mare della Basilicata, baciati dalla luce morbida del tramonto, ci sono loro, appena diventati marito e moglie, che si godono un momento di intimità sulla barchetta che li ha portati all’altare.

Intorno tutto è calma e bellezza: anche se ci fosse un terremoto, non se ne accorgerebbero. Sono lì, testa contro testa, naso contro naso, occhi negli occhi: completamente uniti e pronti a salpare per la loro nuova vita coniugale.

Difficile trovare parole che non risultino superflue a commento di un’immagine così intensa. Francesca Barra ci riesce, scrivendo la sua bellissima dedica al marito:

Tu sei il mio: ”Sole, vino, vento e trallalà”. Tu sei perfino meglio di quello che pensassi un anno fa, la vita con te, per quanto difficile e talvolta spietata, è sempre una carezza dolcissima. È tutto un sogno da quando ti ho sposato in riva al mare, come nei disegni di bambina felice. Auguri vita mia bella, bella vita mia.

Parole che raccontano la profondità di un rapporto speciale, di un amore scapestrato e assoluto che, sin dagli inizi, ha dovuto superare molte difficoltà, rafforzandosi sempre di più.

Non è mai stata una storia semplice quella tra Francesca e Claudio. Si erano incontrati da ragazzini a Policoro, la cittadina di origine di lei. Quel primo incontro era stato fuggevole come può esserlo un amore estivo tra due adolescenti, ma ha lasciato dentro di loro un seme che è fiorito molti anni dopo. Quando Francesca Barra e Claudio Santamaria si incontrano di nuovo, sono già due professionisti affermati nei rispettivi campi: Francesca è sposata ed entrambi sono già genitori (lei di tre bambini, lui di una figlia). Tutto questo non impedisce al loro amore di sbocciare, finalmente.

Il destino fa superare loro ogni ostacolo e li porta al grande passo, prima istintivo, frettoloso a Las Vegas e poi meditato, emozionato e romantico, nel posto in cui si erano conosciuti tanto tempo prima.

Ma ancora le sfide e le difficoltà non erano finite. A Francesca e Claudio desideravano solo un’altra cosa per consacrare il loro amore: un figlio. L’hanno cercato e voluto con tutta la loro forza, e quando Francesca è rimasta incinta, la gioia è stata grande.

Il destino però ha voluto mettere sulla strada accidentata di questo amore un altro ostacolo, e ha fatto vivere alla coppia l’esperienza di una perdita dolorosa, di un sogno infranto.

Oggi Francesca Barra festeggia quello è stato comunque, per lei, un anno meraviglioso perché, ancora una volta e sempre di più, marito e moglie hanno affrontato le difficoltà come hanno sempre fatto, e come (ci auguriamo) faranno sempre: insieme, mano nella mano, occhi negli occhi.