È morta Franca Bettoja. L’attrice, anche moglie di Ugo Tognazzi, era considerata un’icona di eleganza ma era anche l’amatissima madre di due dei figli del celebre attore romano: Gianmarco e Maria Sole. Aveva però anche un ottimo rapporto con gli altri ragazzi di suo marito, in particolare con Ricky, con il quale ha pure posato in diverse occasioni pubbliche. L’artista si è spenta a 88 anni dopo una vita dedicata alla famiglia e al cinema. Aveva anche recitato al fianco del marito ne Il fischio al naso.

Chi era Franca Bettoja

Attrice, icona di stile ma anche madre di Gianmarco e Maria Sole. Franca Bettoja ha sposato Ugo Tognazzi nel 1972, dopo aver dato alla luce i suoi figli e aver recitato con lui ne Il fischio al naso. È anche rimasta al suo fianco fino alla fine, affrontando il lungo periodo della malattia che se l’è portato via nel 1990. Da quel momento, si era vista pochissimo e aveva praticamente smesso di lavorare, se facciamo eccezione per il ruolo che aveva ricoperto in Teste rasate di Claudio Fragasso in cui ha recitato con Gianmarco Tognazzi.

La sua carriera è iniziata con un ruolo minore in Un palco all’opera del 1955, mentre la svolta è arrivata ne L’uomo di paglia di Pietro Germi, con il quale aveva definitivamente conquistato il pubblico e la critica. Nel 1960 ha quindi recitato nella serie La Pisana, con la quale approda a Cinecittà e viene notata da Luigi Capuano, Ferdinando Baldi e Terence Young per i quali recita dal 1961 al 1964. Tra i film più noti ricordiamo Orazi e Curiazi (1961), I normanni (1962), e i due film dedicati a Sandokan: Sandokan alla riscossa e Sandokan contro il leopardo di Sarawak (1964). Ha inoltre recitato per Ettore Scola e Marco Ferreri, ma il suo talento non è mai stato valorizzato come avrebbe meritato.

L’addio della nipote Virginia

“Dudui diceva sempre che morire fa parte della vita e che il vero dramma era un altro. Dicevi… ‘L’unica cosa che mi da davvero dolore è che non vi vedo più’. Oggi se n’è andata zia Franca, la sorella di mio papà mancato 10 anni fa. E quelle parole mi tornano addosso”, ha scritto su Facebook sua nipote Virginia, fotografa raffinata e di grande successo.

“L’idea di non vedere più zia Franca mi sgretola. L’intimità di un rapporto si trova solo tra due sguardi che si incontrano. E il nostro sguardo non eravamo solo noi. Il nostro sguardo era profondamente connesso a quanto io portassi dentro di me papà e a quanto tu portassi in te lui. E per questo ogni volta che ci vedevamo l’amore era al quadrato. Come farò a sopportare di non trovare più il tuo sguardo su questa terra. Mi mancherai tanto. Tu. E papà, di nuovo”, ha concluso.

La passione per la moda

Franca Bettoja è stata anche una grande appassionata di moda. Il suo stile, personale e raffinato, è stato il protagonista della mostra Franca Bettoja Tognazzi che si è tenuta a Castel Sant’Angelo da dicembre 2022 a marzo 2023. Nell’esposizione, è stata ripercorsa anche al sua carriera come attrice, tramite gli abiti da sera e le fotografie storiche che hanno illustrato come i grandi stilisti – come le Sorelle Fontana – abbiano influenzato il suo modo di intendere la moda.

Oggi, oltre 80 dei suoi abiti sono stati acquisiti dal Museo Boncompagni Ludovisi di Roma, e da soli sono capaci di raccontare una storia d’eleganza che affonda le sue radici nel periodo di maggior splendore del cinema italiano a livello internazionale.