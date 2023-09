Fiorella Mannoia si ferma per problemi di salute: “Non posso muovermi”

Fiorella Mannoia non sta bene. L’artista romana ha dovuto cedere ai suoi recenti problemi di salute e annullare il grande evento in programma all’Arena di Verona Una Nessuna Centomila, di cui è anche direttrice artistica. Il concerto, al quale avrebbero dovuto partecipare anche Alessandra Amoroso, Samuele Bersani, Annalisa, Brunori Sas, Elodie, Niccolò Fabi, Emma, Achille Lauro, Francesca Michielin, Tananai, Noemi, Ermal Meta, Paola Turci e Ornella Vanoni, sarà riprogrammato per il 2024. Grande è stata la delusione del pubblico, che attendeva di assistere allo spettacolo ormai da molti mesi.

Fiorella Mannoia annuncia lo stop per problemi fisici

Una Nessuna Centomila non si può fare senza Fiorella Mannoia. Per questo, si è deciso per un annullamento completo dello show che sarà comunque recuperato. Ad annunciarlo è stata proprio lei sui social: “Sono mortificata nel comunicarvi che sono bloccata a letto a causa di un’ernia al disco che mi hanno appena diagnosticato e che mi ha colpito qualche giorno fa, come probabilmente avete visto durante i Tim Music Awards – scrive sui suoi profili ufficiali – certamente per diversi giorni mi sarà impossibile muovermi, fare le prove ed esibirmi sul palco. I miei colleghi amici e gli organizzatori tutti, con un grandissimo gesto di affetto e solidarietà, hanno deciso di rimandare questa serata per farla essere una festa di tutti. Spero di darvi presto buone notizie. Grazie a tutti, sono commossa dalla solidarietà che mi state dimostrando”.

Il rammarico è comunque grande, visto che in tantissimi attendevano il concerto all’Arena di Verona, proprio come spiega il promotore Ferdinando Salzano, fondatore di Friends&Partners: “Da mesi stiamo lavorando a questo evento, con una straordinaria risposta da parte del pubblico che lo ha reso sold out in soli 20 giorni”. E prosegue: “La presenza di Fiorella, davanti e dietro le quinte, è a tutti gli effetti imprescindibile. Non possiamo pensare di realizzare lo spettacolo senza di lei, che oltre ad aver coordinato la direzione artistica e musicale di tutto lo show, sarebbe stata protagonista di bellissime collaborazioni musicali con i suoi amici e colleghi, che hanno accettato l’invito ad essere sul palco dell’Arena di Verona per questa importantissima causa”.

Gli obiettivi di Una Nessuna Centomila

Il concerto al quale doveva prendere parte Fiorella Mannoia non è uno spettacolo come gli altri. Lo show è stato infatti concepito per trainare una raccolta fondi, che nonostante l’annullamento della serata rimane attiva fino al 30 settembre, da devolvere ai centri antiviolenza che con grande difficoltà sostengono le donne vittime di abusi. Un lavoro enorme che è partito da tempo e che, ogni anno, viene celebrato sul palco attraverso la musica ma la grande macchina della solidarietà non si può fermare.

L’evento non è cancellato definitivamente ma verrà ripreso nel 2024 in una data ancora da definirsi. C’è da dire che questo spettacolo non ha avuto fortuna, fin dall’inizio: la sua prima edizione – in cui era presente anche Laura Pausini – è stata infatti rimandata più volte a causa del Covid-19 e delle restrizioni imposte dalla pandemia che aveva colpito tutto il mondo. Ora che tutto sta pian piano tornando alla normalità, si ferma Fiorella Mannoia.