Filippo Nardi, nuovo concorrente (forse) del Grande Fratello Vip

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Filippo Nardi nuovamente nella Casa del Grande Fratello? In queste ore si sono fatte insistenti le voci di una sua partecipazione alla versione Vip del reality show. A rivelare l’indiscrezione Riccardo Signoretti direttore del settimanale Nuovo che in un post su Instagram ha fatto proprio il suo nome. “Filippo Nardi tra i nuovi ingressi del GF Vip”, ha scritto con una foto doppia in cui si vede sopra il dj e personaggio televisivo e sotto la scenografia del programma.

E se davvero l’indiscrezione dovesse essere confermata, con l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia, per il conduttore sarebbe un ritorno alle origini: infatti la partecipazione al reality nella versione Nip risale a 19 anni fa. All’epoca Nardi, però, restò nella Casa solo per poco tempo: circa due settimane, dopo 13 giorni decise infatti di abbandonare la trasmissione, in seguito a una crisi nel confessionale per la mancanza di sigarette. Da quella edizione Filippo Nardi si è fatto spazio nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi show televisivi. Solo per ricordarne qualcuno si possono citare: Le Iene, Mamma mia che settimana, Loveline e ancora Ncc – Navigazione con conduttore. Ma il Grande Fratello non è stato l’unico reality a cui ha partecipato: poi è stata la volta dell’Isola dei Famosi, dove è stato tra i concorrenti della 13 esima edizione del 2018, tornando nell’anno successivo come guest star.

Se Filippo Nardi dovesse entrare nella Casa del Grande Fratello andrebbe ad aggiungersi ai vip che andranno a rinfoltire il numero di concorrenti dello show. Recentemente è spuntato anche il nome di uno dei partecipanti più amati: Cristiano Malgioglio, che è stato nella Casa durante la seconda edizione Vip.

Inoltre hanno già fatto il loro ingresso Selvaggia Roma, Stefano Bettarini (squalificato dopo tre giorni) e Giulia Salemi. Gli ultimi due già partecipanti in edizioni precedenti.

Dal fronte Filippo Nardi, intanto, non arrivano conferme o smentite in merito alla possibilità di una sua partecipazione a questa edizione del GF Vip. Sui social, dove è solito postare con frequenza, per il momento non ha rivelato nulla. Intanto il reality va avanti, facendo slittare anche la data di fine del programma che si protrae per altri due mesi fino all’8 febbraio 2021.