“Filippo Bisciglia con la parrucca a Temptation Island”, cosa è successo ai capelli del conduttore

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia a Temptation Island 2026

A Temptation Island basta davvero poco perché si scateni il dibattito. Certo, ci sono le coppie in crisi, i falò di confronto, le fughe improvvise e le confessioni che infiammano i social. Ma questa volta, a rubare la scena, è stato un dettaglio decisamente inatteso: i capelli di Filippo Bisciglia.

Nella seconda puntata del reality di Canale 5, il conduttore romano è apparso con un look diverso dal solito. Una piega più piatta, una frangia accennata e una chioma visibilmente differente rispetto a quella che il pubblico è abituato a vedere da anni.

Tanto è bastato per dare vita a una valanga di commenti online, tra chi parlava di un semplice cambio di styling e chi, con più fantasia, ipotizzava addirittura un parrucchino o una patch per infoltire i capelli. Come spesso accade, il web ha trasformato un dettaglio estetico in un piccolo caso mediatico.

Filippo Bisciglia indossa un parrucchino a Temptation Island 2026?

Nel giro di poche ore, i social si sono riempiti di meme, battute e teorie. C’era chi si è chiesto se Filippo Bisciglia abbia cambiato parrucchiere, chi ha parlato di una tinta troppo scura e chi di un sistema di infoltimento nascosto.

L’effetto, complice l’illuminazione televisiva e le riprese in alta definizione, hanno infatti modificato sensibilmente l’immagine del conduttore, rendendo la sua chioma più compatta e meno naturale agli occhi di molti spettatori.

Una polemica leggera, certo, ma sufficiente per diventare uno degli argomenti più discussi della settimana televisiva. Del resto, Temptation Island è ormai molto più di un reality sentimentale: è un fenomeno social capace di trasformare qualsiasi dettaglio in un contenuto virale.

Ma dunque, cosa è successo ai capelli di Filippo Bisciglia nel reality show di Canale 5? In un video pubblicato su TikTok insieme al suo hairstylist, il presentatore 49enne ha affrontato direttamente le domande che da giorni rimbalzavano sui social. Nessun parrucchino e nessuna patch: i capelli sono assolutamente naturali.

“La colpa è mia”, ha ammesso sorridendo. L’idea, ha raccontato, era quella di ottenere un effetto più morbido e naturale, con qualche ricciolo che desse movimento alla chioma. Il risultato, però, una volta davanti alle telecamere, è stato completamente diverso da quello immaginato.

“Volevo fare un ricciolino, ma in camera sembrava una parrucca”, ha spiegato con sincerità, aggiungendo poi una frase che ha fatto sorridere anche i fan: “Sono io che mi sono pettinato di m…”.

Per fugare ogni dubbio, nel video Bisciglia è arrivato persino a tirarsi alcune ciocche di capelli davanti alla telecamera, dimostrando scherzosamente che sono tutti suoi.

I capelli di Bisciglia e il ritorno al “Classic Filippo”

Dopo la pioggia di commenti ricevuti, Filippo Bisciglia è tornato dal suo parrucchiere per sistemare la piega e recuperare il suo look, il suo tratto distintivo.

“Adesso sono tornato quello di sempre”, ha affermato nel video, ribattezzando il risultato finale con un sorriso: “Classic Filippo”.

L’hairstylist, dal canto suo, ha colto l’occasione per scherzare sulla vicenda, ricordando che il nuovo look ha generato una vera e propria “piccola polemica social”. Ma la conclusione è stata chiara: nessun intervento particolare ma soltanto una piega che davanti alle telecamere non ha reso come previsto.