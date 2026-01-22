Chi è Fiamma Parente che interpreta Maria in Don Matteo 15

La giovane attrice Fiamma Parente è tra i protagonisti della nuova stagione di "Don Matteo": come ha iniziato e dove l’abbiamo già vista

IPA Fiamma Parente

Tra i personaggi cui il pubblico si è più affezionato nella nuova stagione di Don Matteo, la quindicesima nella storia della fiction Rai di maggior successo, c’è Maria. La ragazza madre di appena 16 anni che il prete ex poliziotto, da qualche tempo interpretato da Raoul Bova, trova per strada sola e ferita. Del suo passato la ragazza non ricorda nulla, neppure il proprio nome, ed è per questo che Don Matteo le assegna quello di Maria. Ma chi è Fiamma Parente, l’attrice new entry nella fiction ambientata in Umbria? Scopriamo qualcosa di più su questo talento emergente.

Fiamma Parente viene da una famiglia di artisti

Fiamma Parente, così come già il nome lascia immaginare, è figlia di una coppia di artisti. La mamma è maestra di pianoforte al Conservatorio, il padre è il chitarrista della Geoff Tate Band e gira il mondo con la sua musica. Fiamma nasce nel piccolo comune di Tagliacozzo, a L’Aquila, e fin da bambina dimostra di aver ereditato l’estro creativo dai genitori. A 7 anni inizia a studiare danza, alle medie frequenta un corso di teatro.

Il precoce talento attoriale la porta a diventare protagonista di uno degli spot dei biscotti Mulino Bianco, con il quale il suo viso diventa familiare a tutti gli italiani. Parente studia al liceo artistico, indirizzo moda ma, ben conscia che sarà la recitazione il suo mestiere, si iscrive anche a un’agenzia per attori. Per lei inizia la gavetta: tanto studio, altrettanti provini e, quando capita, qualche piccolo ruolo qua e là.

L’esordio su Netflix

La svolta arriva nel 2022, quando Fiamma Parente esordisce in Di4ri, tra i titoli Netflix di maggior successo tra i giovanissimi. Il personaggio di Bianca Laremi le regala il successo nazionale e la possibilità, appena due anni dopo, di ottenere il suo primo ruolo da protagonista. L’attrice è scelta da Stefano Incerti per interpretare Celeste, un personaggio intenso e drammatico, nel film Voglio guardare tratto dall’omonimo libro di Diego De Silva. Tra gli altri ruoli di Parente anche quello da protagonista in Crush – La Storia di Matilde, una produzione di Rai Kids che si pone il fine di sensibilizzare gli adolescenti sul pericolo di una relazione tossica.

Accanto a Raoul Bova in Don Matteo 15

Il pubblico di Fiamma Parente si allarga e diventa decisamente più variegato – per lo meno in termini anagrafici – con l’approdo al set di Don Matteo 15. “Ho fatto un provino dal vivo. Poi per più di un mese non ho saputo più nulla. Quando la mia agente mi ha chiamata per dirmi che ero stata scelta stavo studiando per la maturità, non potevo crederci” ha raccontato la giovanissima attrice a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Quello di Maria, una ragazza madre, per Fiamma, è stato finora il ruolo più difficile. “Di solito attingo alle mie esperienze per calarmi in un ruolo, ma in questo caso non era possibile. – ha confidato – Per recuperare il senso di maternità ed essere credibile ho osservato mia zia che ha un figlio piccolo. E la vera madre del bimbo era sul set a consigliarmi”.