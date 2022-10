Festa dei Nonni Vip: a 60 anni è lei la più trendy. Ma Veronica Cozzani è insuperabile

Fonte: IPA Festa dei Nonni Vip 2022: Veronica Cozzani e Marina Di Guardo

La Festa dei Nonni 2022, che si celebra il 2 ottobre, vede i vip alle prese con i propri nipotini, come Marina Di Guardo o Veronica Cozzani. Mamme di vip famosissime, che a loro volta sono diventate vere e proprie influencer. Ambedue estremamente trendy e alla moda, sui loro profili social sono solite condividere foto, video e pensieri dedicati ai propri nipotini. Ma non sono le uniche.

Festa dei Nonni Vip 2022: Marina Di Guardo è la nonna più trendy

Marina Di Guardo è diventata nonna per la terza volta proprio nel 2022, dopo la nascita di Edoardo, il primo figlio di Francesca Ferragni. Ma, ovviamente, è impossibile non citare i “mitici” Leone e Vittoria, figli di Chiara Ferragni e Fedez. La Di Guardo – che aveva già conquistato il titolo di bikini più bello dell’estate – è una nonna super attenta e dedita ai propri nipotini, con cui trascorre gran parte del proprio tempo.

Per noi, si merita l’appellativo di “nonna trendy“: dobbiamo dire che le sue influenze stilistiche toccano spesso il fashion system, e non ci riesce difficile capire da chi la Ferragni abbia ereditato la sua grande passione per l’haute couture.

“Momenti di gioia”, basta dare un’occhiata al profilo della Di Guardo per capire il suo profondo attaccamento alla famiglia, nei vari post che condivide e pubblica, in cui sono presenti i nipotini al completo: Edoardo, Leone e Vittoria. Attimi rari e preziosi che rendono la vita ancor più bella.

Veronica Cozzani, nonna dolcissima e insuperabile

C’è un’altra “nonna” che è super seguita sui social: ci riferiamo a Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez, che è solita condividere un sacco di foto insieme ai propri nipoti, Santiago e Luna Marì. Il suo profilo su Instagram è tappezzato da dolci scatti e video dei nipotini, per cui ha sempre speso parole uniche e meravigliose. “Il senso della vita“, così li ha spesso definiti nelle didascalie.

Nata il 5 marzo 1963 – compirà 60 anni nel 2023 – la Cozzani non è solo in super forma: è una nonna attivissima, che non vede l’ora di seguire i nipoti nelle loro avventure insieme al marito, Gustavo Rodriguez. Dedita al valore della famiglia, è una delle nonne più amate sui social da seguire.

Da Mara Venier a Romina Power: le altre nonne “rock”

Sono tantissime le Vip che oggi si ritroveranno a celebrare la loro festa. Come Mara Venier, conduttrice di Domenica In, che in fatto di foto di famiglia non si è mai tirata indietro, condividendo spesso alcuni momenti felici insieme a Iaio, il nipotino Claudietto, o ancora Giulio, il figlio della primogenita Elisabetta Ferracini. Il suo è il ritratto di una nonna super orgogliosa.

E che dire poi di Romina Power, una nonna a dir poco “rock”, che ama tantissimo avere intorno i propri nipotini? “Sono come degli angeli“, aveva svelato in merito. La Power, oltretutto, compie 71 anni il 2 ottobre. Non festeggia unicamente la Festa dei Nonni, ma anche il suo compleanno. Tra gli altri nonni che oggi si divertiranno in compagnia dei propri nipotini, è impossibile non citare Gerry Scotti, che adora stare insieme a Virginia.