Il debutto di Leone Lucia Ferragni sul campo ha scatenato diverse polemiche da parte dei tifosi. Sembra impossibile, se non assurdo, che un bambino possa ricevere insulti e minacce sui social, eppure accade anche questo. Ed è il motivo per cui Fedez, nella serata del 3 dicembre 2023, dopo l’intervista a Domenica In, è intervenuto sui social, annunciando di voler prendere seri provvedimenti.

Insulti e minacce sui social per Leone Lucia Ferragni: l’intervento di Fedez

“Nel momento in cui toccate i miei figli, avete un problema”. Dopo l’apparizione di Leone Lucia Ferragni sul campo da calcio, prima di Milan-Frosinone, sui social si è scatenato un vero e proprio concentrato di post a dir poco increduli, dove sono stati inclusi anche insulti e minacce. Una situazione che ha dell’assurdo e che ha richiesto l’intervento di papà Fedez in prima persona.

Accompagnato in campo da Theo Hernandez, il vice-capitano del Milan, Leone Lucia Ferragni (di anni 5) non ha tradito una certa emozione, data la giovanissima età. Euforico in prima battuta, timido successivamente, Hernandez lo ha preso per mano e condotto al centro del campo. L’emozione ha avuto il sopravvento, e i tifosi hanno criticato la Lega di Serie A, che ha pubblicato un messaggio definendo Leone un “accompagnatore speciale”. Da qui insulti e minacce, fino a riportare la seguente domanda: “Avete solo un proiettile, a chi sparate?”, a corredo della foto di Theo Hernandez e Leone.

Immediata la risposta di Fedez su Instagram: “Sono perfettamente cosciente del fatto che su Twitter ci sia questo giro di tifosi che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas e ad augurarmi la morte. Continuate pure a farlo, perché onestamente non me ne frega un ca##o. Però nel momento in cui toccate i miei figli – dice il rapper – allora avete un problema, un problema bello grande. Ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Poi posterò il nome di questa persona e di tutti quelli che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio”. Al momento, l’account incriminato risulta irraggiungibile.

Leone, Vittoria e Fedez allo stadio

Non è passato molto tempo dalla prima volta in cui Fedez ha portato i suoi figli per la prima volta allo stadio, Leone e Vittoria. Un momento tanto atteso, giunto in occasione dopo la partnership con il club rossonero. In occasione della partita Milan-Verona a San Siro, Fedez ha documentato la grande giornata: Leone ha indossato la maglia tradizionale rossonera, Vittoria, invece, la terza maglia, rosa e azzurra, a simboleggiare l’inclusività del club sportivo. Stando a papà Fedez, Vittoria ha manifestato la sua delusione per non essere andata in campo insieme a Leone per la partita del Milan-Frosinone, ma c’è sempre tempo.

Del resto, la presenza dei bimbi in campo prima di una partita è una vera e propria tradizione storica, il cui protocollo è gestito mediante un sistema interno. Esiste un diritto di prelazione sulla base degli abbonati, o ancora per eventuali membership, così come al legame tra le squadre e gli sponsor: i nomi dei bambini e delle bambine vengono comunicati a Lega Serie A.